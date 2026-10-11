Un fin de semana complicado para Franco Colapinto. Este domingo, en plena mitad de carrera (vuelta 31 de 62), se le quedó el Alpine al piloto argentino y tuvo que abandonar el GP de Singapur de la Fórmula 1.
Fórmula 1
A Franco Colapinto se le quedó el Alpine y no pudo terminar el GP de Singapur
El piloto argentino corría en el 11° lugar, muy cerca de la zona de puntos y estaba en la mitad de carrera.
A Franco Colapinto se le quedó el Alpine y no pudo terminar el GP de Singapur. Foto: Reuters
Cabe recordar que en la carrera Sprint del sábado tuvo un problema eléctrico que lo obligó a seguir la acción desde boxes.
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