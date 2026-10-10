GP de Singapur

Gasly cuestionó la falta de sanción a Norris: “Franco recibió una sanción bastante dura”

El piloto de Alpine recordó el castigo a Colapinto en Bakú después de que Norris y Piastri quedaran sin sanción por su contacto en el Sprint de Singapur. También mencionó el incidente entre los Racing Bulls y anticipó que discutirán el tema con los comisarios.