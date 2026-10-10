Pierre Gasly terminó el Sprint de Singapur noveno, a un puesto de sumar. La investigación del choque entre Lando Norris y Oscar Piastri podía cambiar ese resultado: una penalización de diez segundos al británico le habría permitido quedarse con el último punto. Pero los comisarios decidieron no sancionar y el francés puso sobre la mesa una comparación con lo ocurrido dos semanas antes en Bakú.
Gasly cuestionó la falta de sanción a Norris: “Franco recibió una sanción bastante dura”
El piloto de Alpine recordó el castigo a Colapinto en Bakú después de que Norris y Piastri quedaran sin sanción por su contacto en el Sprint de Singapur. También mencionó el incidente entre los Racing Bulls y anticipó que discutirán el tema con los comisarios.
“Habría sumado un punto si Lando hubiera sido penalizado. No deberías chocar contra tu compañero de equipo”, comentó entre risas durante su encuentro con los medios.
Después dejó de lado la broma. “Tenemos comisarios para eso. Ellos tomaron su decisión. Lo que diga el árbitro está bien, el árbitro tiene razón”, sostuvo. Sin desconocer el fallo, Gasly recordó que otro choque entre compañeros había tenido una consecuencia diferente para Alpine.
El antecedente de Colapinto
Consultado sobre el tratamiento de esos incidentes, Gasly mencionó los contactos entre Arvid Lindblad y Liam Lawson, y entre Franco Colapinto y él mismo, durante el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán.
“Desafortunadamente, Franco recibió una sanción bastante dura en Bakú. Es otro caso de dos compañeros de equipo que chocan. Estoy seguro de que lo discutiremos con los comisarios”, expresó.
En aquella carrera, Colapinto llegó pasado a la primera curva y golpeó al Alpine de Gasly, que a su vez impactó contra Norris. Los comisarios consideraron al argentino responsable predominante del accidente y le aplicaron diez segundos de penalización. Como había abandonado, el castigo se convirtió en cinco posiciones en la grilla de partida de la siguiente competencia, en Malasia.
De los tres episodios señalados en la comparación, el de Franco fue el único que terminó con una sanción.
Por qué Norris y Piastri quedaron sin castigo
El contacto entre los McLaren se produjo en la última vuelta del Sprint, cuando peleaban por el cuarto puesto. Norris intentó pasar por el interior de la curva 5 y chocó con Piastri. El australiano abandonó y el británico pudo continuar hasta terminar octavo.
Los comisarios escucharon a ambos pilotos y revisaron las imágenes y la telemetría. Norris sostuvo que había visto espacio para intentar el adelantamiento; Piastri explicó que no esperaba el ataque y que trató de dejarle lugar cuando advirtió su presencia.
La conclusión fue que ambos contribuyeron al incidente y que ninguno tuvo una responsabilidad total o predominante. Esa fue la diferencia con el fallo de Bakú y el motivo por el que no aplicaron sanciones.
Las palabras de Norris que vuelven a escena
La comparación también recupera las declaraciones de Norris después del choque en Azerbaiyán. Entonces había pedido una suspensión para Colapinto y cuestionado su presencia en la categoría. Días después, el británico se disculpó directamente con Franco y reconoció que no debía haber dicho esas palabras.
Ahora, el contacto con Piastri volvió a alimentar el debate. Gasly agregó la mirada de quien estuvo involucrado en el accidente de Bakú y podía beneficiarse con una sanción en Singapur. Aceptó la resolución, pero dejó planteada una discusión sobre cómo se evalúan los choques entre compañeros.