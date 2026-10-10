Alpine cerró el sábado en Singapur con una oportunidad y varias preguntas pendientes. La clasificación de Pierre Gasly le dio un respiro después de un Sprint en el que los dos autos tuvieron problemas. Para Franco Colapinto, en cambio, la jornada dejó la frustración de un abandono y un cambio en el comportamiento del auto que todavía necesita explicación.
Alpine busca respuestas y puntos en Singapur: el balance de Nielsen tras un sábado agridulce
El equipo sufrió problemas de potencia en el Sprint y terminó el día con sensaciones distintas. Gasly largará séptimo y Colapinto espera recuperarse tras el abandono y una clasificación en la que perdió confianza en el auto.
Steve Nielsen resumió ese contraste al definir el día como “agridulce”. La actuación del francés permitió terminar con una señal positiva: aunque clasificó octavo, avanzará al séptimo lugar de la grilla de partida por la sanción a George Russell. Para Alpine, esa posición tiene un valor especial en la pelea por el campeonato.
“Nos da una excelente oportunidad de sumar unos cuantos puntos, que son cada vez más importantes para nosotros en nuestra lucha en el campeonato”, sostuvo Nielsen. Su mirada, sin embargo, también estuvo puesta en lo que falló y en la necesidad de completar una carrera sin contratiempos.
Los problemas que condicionaron el Sprint
La carrera corta dejó a Gasly noveno, fuera de los puestos que entregan puntos, y a Colapinto detenido en pista. Aunque ambos sufrieron una falta de potencia, el balance del equipo describió situaciones diferentes.
Nielsen explicó que Gasly tuvo dificultades durante toda la prueba y que eso le quitó posibilidades de pelear con quienes circulaban por delante. El francés lo sintió especialmente en las rectas: “Nos costó tener potencia durante toda la carrera”, señaló.
En el caso de Franco, Alpine apuntó a un posible problema en la batería del sistema de energía, que fue reemplazada antes de la clasificación. El argentino contó cómo vivió ese momento: “Simplemente perdí potencia y se apagó todo”.
Entre las dos sesiones, el equipo realizó cambios y reparaciones con componentes que ya tenía disponibles. Colapinto pudo volver a pista, pero la recuperación del auto no alcanzó para cerrar el sábado como esperaba.
Colapinto: un auto que cambió durante la clasificación
Franco encontró buenas sensaciones al comienzo. En la Q1 pudo exigir el auto y completar una vuelta que lo dejó conforme. Después, según explicó, ese panorama cambió: empezó a faltarle agarre en la parte trasera y cada intento se volvió más difícil.
“Hubo un cambio extraño en el equilibrio del auto”, describió. Esa pérdida de confianza se hizo más evidente en su último intento. También rozó el muro en el sector final, aunque aclaró que ya venía perdiendo tiempo antes del contacto y que ese golpe no determinó su resultado.
Nielsen recogió el mismo diagnóstico: el equipo trabaja para entender los problemas de equilibrio y de agarre trasero que afectaron al argentino. Es una de las tareas pendientes antes de una carrera en la que Franco intentará avanzar.
“Vamos a dar lo mejor mañana para remontar y sumar puntos si podemos”, expresó Colapinto. El clima y los posibles abandonos aparecen entre las circunstancias que podrían abrirle una oportunidad en Marina Bay.
Gasly, al límite para darle una oportunidad a Alpine
Del otro lado del equipo, Gasly terminó conforme con una clasificación que ubicó entre sus mejores actuaciones en Q3 de la temporada. En un circuito que deja poco margen para equivocarse, explicó que fue ganando confianza vuelta a vuelta hasta arriesgar al máximo en el intento final.
“Toqué algunos muros, pero era lo que necesitábamos para superar a los Racing Bulls”, reconoció.
El francés también advirtió que la carrera presenta incógnitas por el poco tiempo de práctica con los autos cargados de combustible. Aun así, considera que su posición de largada le permite aspirar a una buena cosecha.
Ese es el objetivo que marcó Nielsen para los dos pilotos: completar una carrera ordenada, recuperar las fortalezas que Alpine mostró en otros domingos y quedar en condiciones de sumar tantos puntos como sea posible. Gasly tiene una posición favorable para intentarlo; Colapinto necesita recuperar las sensaciones que encontró al inicio de la clasificación.