El sábado de Franco Colapinto en Singapur tuvo poco respiro. Primero, una falla en el sistema de almacenamiento de energía de su Alpine lo dejó fuera del Sprint. Después, en la clasificación para el Gran Premio, consiguió superar el primer corte, pero quedó 16° tras golpear el muro en su última vuelta de la Q2.
Colapinto quedó 16° en Singapur y Verstappen se llevó otra pole
El argentino pasó a la Q2, pero un golpe contra el muro en su último intento lo dejó sin chances de avanzar. Verstappen superó por apenas 54 milésimas a Leclerc y largará adelante. Hamilton fue tercero
Franco completó ese intento, aunque no pudo mejorar su posición. Su compañero Pierre Gasly avanzó hasta la definición y terminó octavo, un resultado que mostró que el Alpine tenía posibilidades de meterse entre los diez primeros.
Antes de la clasificación, el equipo reemplazó el componente que había fallado en el auto del argentino por otro que ya estaba dentro de su conjunto disponible. El cambio no implicó una sanción. Con ese problema resuelto para volver a pista, Colapinto pudo participar de la sesión, pero el contacto con el muro terminó de complicar su jornada.
La carrera lo encontrará con la necesidad de recuperar posiciones. En Marina Bay, donde cuesta sobrepasar y las paredes están cerca, tendrá que aprovechar las oportunidades que aparezcan y evitar nuevos errores.
Verstappen hizo la diferencia en el primer intento
Adelante, Max Verstappen completó un sábado ideal. Ganó el Sprint en condiciones de lluvia y después consiguió la pole para el Gran Premio con una vuelta de 1m31s373.
El registro de su primera salida en la Q3 fue suficiente. En el intento final no mejoró, pero tampoco pudieron superarlo sus rivales. Charles Leclerc fue quien más cerca quedó: terminó a sólo 54 milésimas y colocó a Ferrari en la primera fila de la clasificación.
La diferencia deja una pelea abierta para la carrera. Verstappen se quedó con la mejor posición, aunque esta vez no tuvo margen para relajarse: los cuatro primeros terminaron separados por menos de dos décimas.
Hamilton estuvo cerca y Ferrari tiene con qué pelear
Lewis Hamilton había sido el más rápido en la Q1 y en la Q2. Llegó a la definición como uno de los candidatos, pero no pudo repetir ese dominio en la última tanda.
En su vuelta final, una corrección en el sector intermedio le hizo perder tiempo. Terminó tercero, a 123 milésimas de Verstappen y detrás de Leclerc. Ferrari, de todos modos, cerró la clasificación con sus dos autos entre los tres primeros y quedó bien ubicado para discutirle la carrera a Red Bull.
Kimi Antonelli fue cuarto, a 189 milésimas. Mercedes eligió preparar los neumáticos blandos durante dos vueltas antes de buscar el tiempo, una muestra de lo importante que resultó encontrar la temperatura adecuada sin exigirlos de más.
McLaren quedó un paso atrás
Lando Norris terminó quinto y Oscar Piastri, séptimo, con George Russell entre ambos. Los McLaren no consiguieron igualar los tiempos de Red Bull, Ferrari y Antonelli en la tanda decisiva.
Después del choque entre compañeros en la última vuelta del Sprint, que los comisarios cerraron sin sanciones, Norris y Piastri volvieron a pista para la clasificación. Esta vez completaron la sesión, aunque quedaron a 339 y 487 milésimas de la pole, respectivamente.
Russell registró el sexto tiempo. Esa posición corresponde a la clasificación: el resultado de la sesión debe distinguirse de la grilla definitiva, que puede modificarse por las penalizaciones.
Gasly aprovechó; Hadjar volvió a sufrir
Gasly fue octavo, por delante de Liam Lawson y Arvid Lindblad. El francés llevó al Alpine hasta la Q3 y terminó a 852 milésimas de Verstappen. Los dos Racing Bulls también consiguieron un lugar en la última tanda.
La ausencia más importante fue la de Isack Hadjar. Después de los problemas del Sprint y del trabajo de los mecánicos para reemplazar su unidad de potencia, el francés volvió a tener dificultades y no pudo marcar un tiempo.
Laurent Mekies explicó que el inconveniente de la clasificación estaba relacionado con la caja de cambios. Hadjar intentó continuar, pero finalmente tuvo que bajarse del auto y quedó último.
Para Red Bull, el sábado dejó dos situaciones muy distintas: Verstappen al frente y Hadjar sin una vuelta cronometrada. Para Colapinto, quedó pendiente encontrar en la carrera la recuperación que no pudo concretar durante esta jornada.
Clasificación completa del GP de Singapur
- 1 Max Verstappen Red Bull 1m31s373
- 2 Charles Leclerc Ferrari +0s054
- 3 Lewis Hamilton Ferrari +0s123
- 4 Kimi Antonelli Mercedes +0s189
- 5 Lando Norris McLaren +0s339
- 6 George Russell Mercedes +0s374
- 7 Oscar Piastri McLaren +0s487
- 8 Pierre Gasly Alpine +0s852
- 9 Liam Lawson Racing Bulls +0s996
- 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1s408
- 11 Nico Hülkenberg Audi Eliminado en Q2
- 12 Oliver Bearman Haas Eliminado en Q2
- 13 Esteban Ocon Haas Eliminado en Q2
- 14 Carlos Sainz Williams Eliminado en Q2
- 15 Gabriel Bortoleto Audi Eliminado en Q2
- 16 Franco Colapinto Alpine Eliminado en Q2
- 17 Fernando Alonso Aston Martin Eliminado en Q1
- 18 Alexander Albon Williams Eliminado en Q1
- 19 Lance Stroll Aston Martin Eliminado en Q1
- 20 Sergio Pérez Cadillac Eliminado en Q1
- 21 Valtteri Bottas Cadillac Eliminado en Q1
- 22 Isack Hadjar Red Bull Sin tiempo en Q1