Los argentinos largarán desde los puestos 19 y 22 en Moto3, donde Máximo Quiles buscará asegurar el título. En MotoGP, Marc Márquez ganó el sprint y desplazó a Jorge Martín de la punta del campeonato.
Perrone y Morelli, con trabajo por delante en Mandalika
Los argentinos largarán desde los puestos 19 y 22 en Moto3, donde Máximo Quiles buscará asegurar el título. En MotoGP, Marc Márquez ganó el sprint y desplazó a Jorge Martín de la punta del campeonato.
Valentín Perrone y Marco Morelli tendrán trabajo por delante en el Gran Premio de Indonesia. Los dos argentinos quedaron afuera de la segunda instancia de clasificación de Moto3 y deberán recuperar posiciones en Mandalika si quieren terminar el domingo en la zona de puntos.
Perrone fue el que más cerca estuvo de avanzar. El piloto del Red Bull KTM Tech3 marcó 1m38s184 y terminó quinto en la Q1, a un puesto de los cuatro lugares que daban acceso a la siguiente tanda. Su último intento le permitió mejorar, pero no alcanzó para pasar el corte: comenzará la carrera desde el puesto 19.
Para Morelli, el sábado tampoco entregó el resultado que esperaba. Después de mostrar una mejora en el entrenamiento de la mañana, el argentino del CFMOTO Gaviota Aspar Team buscó dar otro paso con cambios en la puesta a punto. Sin embargo, no logró recuperar la confianza necesaria y quedó 22º, con un registro de 1m38s394.
“Me falta tener las sensaciones de principio de temporada, hay que seguir trabajando para encontrar el camino de nuevo”, reconoció Morelli. La carrera le dará una nueva oportunidad: “Intentaré remontar para volver a estar donde merecemos. Mañana tenemos otra oportunidad y daré el máximo para conseguir un buen resultado”.
En la parte delantera, Brian Uriarte se quedó con la pole gracias a una vuelta de 1m36s861. David Almansa y Álvaro Carpe completarán la primera fila, por delante de Adrián Fernández y Guido Pini.
Quiles, compañero de Morelli y líder del campeonato, saldrá sexto en un domingo que puede terminar con su consagración. El español había sido el más rápido en el entrenamiento de la mañana, pero una pequeña caída en la Q2 complicó su clasificación. Pudo continuar y terminó a 355 milésimas de la pole.
“Me quedo con lo positivo del día y con el buen ritmo que he tenido durante todas las sesiones”, sostuvo Quiles, que tendrá en Indonesia su segunda oportunidad de cerrar el campeonato. “Mañana es el día importante. En Japón aprendí cosas que intentaré aplicarlas en la carrera”.
En MotoGP, Marc Márquez ganó el sprint y pasó al frente del campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Ai Ogura terminó segundo y Fabio Di Giannantonio completó el podio de una carrera que cambió de rumbo desde la primera curva, con las caídas de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández.
Martín aprovechó ese comienzo para tomar la punta y llegó a sacar más de un segundo de diferencia. Sin embargo, perdió terreno a cuatro vueltas del final y Márquez quedó adelante. El piloto de Aprilia volvió a acercarse, pero una salida de pista en la curva 15 lo dejó sin posibilidades de pelear por la victoria. Terminó cuarto y cedió el liderazgo del Mundial.
El domingo, Fernández tendrá otra oportunidad desde la pole que consiguió por primera vez en la categoría, acompañado en la primera fila por Bezzecchi y Di Giannantonio. Márquez partirá cuarto y Martín, quinto, con el campeonato todavía abierto.
La actividad del domingo 11 de octubre comenzará de madrugada para los argentinos. La carrera de Moto3, con Perrone y Morelli, se largará a la 1; Moto2 comenzará a las 2.15 y MotoGP cerrará el programa desde las 4. Todos los horarios corresponden a la Argentina.