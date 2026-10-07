Jorge Martín tiene la ventaja, pero Marc Márquez le pisa los talones. Apenas dos puntos separan a los principales candidatos al título de MotoGP antes del Gran Premio de Indonesia, que se disputará del 9 al 11 de octubre en el circuito de Mandalika. Según el sitio oficial del campeonato, nunca hubo una diferencia tan pequeña entre los dos primeros después de 16 Grandes Premios.
MotoGP llega a Indonesia con Martín y Márquez separados por apenas dos puntos
El Mundial disputa su 17ª fecha en Mandalika, un circuito donde el piloto de Ducati nunca pudo completar una carrera principal. Aprilia buscará aprovechar un escenario favorable, mientras Bezzecchi mantiene sus chances en la pelea por el título
Márquez achica distancias en Japón
El triunfo de Márquez en Japón, donde también ganó el Sprint y se llevó los 37 puntos disponibles, dejó la definición todavía más abierta. Martín había llegado a Motegi con una ventaja de 12 unidades y salió con apenas dos de margen. Ahora, el duelo entre Aprilia y Ducati se traslada a una pista con antecedentes muy distintos para ambos.
Martín tiene una oportunidad y Márquez, una cuenta pendiente
Los antecedentes esquivos de Márquez
Mandalika representa un desafío especial para Márquez. El español todavía no pudo ver la bandera a cuadros en una carrera principal en Indonesia y en dos visitas se marchó lesionado. La más reciente fue en 2025, cuando un choque con Marco Bezzecchi terminó con su participación.
El campeón vigente llega fortalecido por su actuación en Japón, aunque deberá resolver esa cuenta pendiente en un escenario donde Aprilia aparece entre las candidatas.
El recuerdo favorable de Martín
Para Martín, en cambio, el circuito de Lombok ofrece buenos recuerdos: ganó allí en 2024, cuando corría con Ducati. Su última participación fue precisamente aquella, porque en 2025 no pudo competir tras fracturarse la clavícula derecha en Japón.
El líder buscará recuperar parte de la diferencia que perdió en Motegi. Márquez intentará darle continuidad a su recuperación y salir de Indonesia con un resultado que le permita sostener la presión.
Bezzecchi sigue en carrera
La disputa por el campeonato todavía incluye a Bezzecchi. El italiano está a 49 puntos de su compañero Martín y suma cuatro terceros puestos en los últimos cinco Grandes Premios.
Además, vuelve a una pista donde consiguió la pole y ganó el Sprint el año pasado. Necesita descontar, pero su rendimiento reciente y esos antecedentes le dan motivos para pensar en un fin de semana competitivo.
Los aspirantes a la victoria
Entre quienes pueden intervenir en la pelea aparece Fermín Aldeguer, ganador de la carrera de 2025. Su segunda temporada estuvo condicionada por las lesiones, aunque Mandalika le ofrece la posibilidad de reencontrarse con el escenario de aquella victoria.
Pedro Acosta y Alex Márquez, quienes lo acompañaron en ese podio, también buscarán recuperarse después de un domingo difícil en Japón. Enea Bastianini, Raúl Fernández y Ai Ogura llegan con argumentos para disputar los puestos de adelante.
Bagnaia busca reaccionar y Aleix vuelve
Francesco Bagnaia atraviesa una racha de siete Grandes Premios sin subir al podio. El ganador de Indonesia en 2023 viene de terminar octavo en Motegi y necesita un resultado que lo ayude a cambiar el rumbo de su temporada.
Honda, por su parte, tendrá el regreso de Aleix Espargaró como reemplazante de Joan Mir, quien continúa de baja. Compartirá equipo con Luca Marini, que sumó puntos en todas las carreras principales disputadas este año.
También será una vuelta especial para Toprak Razgatlioglu. El turco conoce bien Mandalika por su etapa en el Mundial de Superbike: allí conquistó su primer título en 2021 y ganó tres carreras en 2022.
Morelli y Perrone, la presencia argentina
El fin de semana también tendrá presencia argentina en Moto3. Marco Morelli llega a Indonesia en el quinto puesto del campeonato, con 146 puntos con la KTM del equipo CFMOTO Gaviota Aspar.
Valentín Perrone ocupa la sexta posición en la tabla, con 120 unidades con la misma moto pero del equipo Red Bull KTM Tech3.
Ambos buscarán volver a sumar en Mandalika, mañana jueves 8 de octubre se disputará el entrenamientos, la clasificación se disputará durante la madrugada del sábado: la Q1 comenzará a la 1.45 y la Q2, a las 2.10. La carrera de Moto3 será el domingo 11 a la 1, mientras que el Gran Premio de MotoGP largará a las 4, siempre en horario argentino.