Morelli y Perrone buscarán recuperarse en Indonesia
Morelli y Perrone buscarán recuperarse en Indonesia
Los argentinos deberán pasar por la Q1 para intentar avanzar a la pelea por los mejores lugares de la grilla de Moto3. En MotoGP, Raúl Fernández encabezó un viernes de dominio de Aprilia.
Los argentinos deberán pasar por la Q1 para intentar avanzar a la pelea por los mejores lugares de la grilla de Moto3. En MotoGP, Raúl Fernández encabezó un viernes de dominio de Aprilia.
El primer día en Mandalika dejó trabajo por hacer para Marco Morelli y Valentín Perrone. Los dos argentinos quedaron fuera del grupo que consiguió el acceso directo a la segunda clasificación de Moto3 y tendrán que buscar su oportunidad en la Q1 del Gran Premio de Indonesia.
Morelli fue quien estuvo más cerca. El piloto del Aspar Team terminó 16º, con una vuelta de 1m38s091, y quedó a apenas 30 milésimas del último lugar que permitía avanzar directamente. Perrone, con la KTM del Tech3, cerró la práctica en el puesto 19, con 1m38s439. David Almansa marcó la referencia del viernes: 1m37s169.
Morelli reconoció que le costó encontrar comodidad sobre la moto, aunque pudo mejorar durante la jornada. “Me he quedado muy cerca de pasar directo a la Q2”, señaló el argentino, que puso el foco en recuperar la confianza: “Tengo que centrarme más en mí mismo y en buscar esas buenas sensaciones encima de la moto, algo que me está costando en las últimas carreras”. Para la clasificación mantiene la expectativa: “Mañana será un día nuevo, puedo mejorar”.
Todavía tienen una oportunidad para mejorar su lugar de partida. En la Q1 deberán terminar entre los cuatro primeros para acceder a la Q2, donde se definirán las posiciones de adelante. Para ambos, el próximo paso será encontrar esa vuelta que les faltó en el comienzo del fin de semana.
David Almansa fue el más rápido de la práctica de Moto3 en Indonesia, con un tiempo de 1m37s169. Máximo Quiles quedó segundo, a 88 milésimas, y Matteo Bertelle completó los tres primeros, a 258 milésimas del líder.
Máximo Quiles tiene, además, la posibilidad de irse de Indonesia con el título de Moto3. El compañero de Morelli llega con 127 puntos de ventaja sobre David Almansa y una victoria le permitirá asegurar el campeonato. También puede consagrarse sin ganar, aunque en ese caso dependerá de los resultados de sus rivales: necesita conservar al menos 125 puntos de diferencia al terminar la carrera.
En MotoGP, la primera jornada tuvo a Raúl Fernández como protagonista. El español del Trackhouse llevó su Aprilia al primer puesto con un tiempo de 1m28s725 y estableció un nuevo récord del circuito. Detrás quedaron Marco Bezzecchi y Jorge Martín, que completaron los tres primeros lugares para la marca italiana. Pedro Acosta fue cuarto y Marc Márquez, quinto.
La velocidad de Aprilia suma interés a un fin de semana importante para el campeonato: Martín llegó a Indonesia con apenas dos puntos de ventaja sobre Márquez. Los dos aseguraron su participación en la Q2, aunque la pole todavía está por definirse.
La actividad continuará durante la noche argentina. MotoGP disputará la Q1 este viernes a las 23.50 y la Q2 comenzará a las 0.15 del sábado. Morelli y Perrone saldrán a clasificar desde la 1.45; si avanzan, volverán a pista a las 2.10. La Sprint de MotoGP será a las 4.