El sábado de Franco Colapinto en Singapur tuvo un contratiempo en el Sprint. Después del abandono del argentino, Alpine detectó un problema en la batería del auto número 43 y anunció que la reemplazará antes de la clasificación para el Gran Premio.
Colapinto abandonó el Sprint de Singapur y Alpine detectó un problema en la batería
El equipo cambiará el componente antes de la clasificación, sin penalización para el argentino. La investigación sigue abierta para determinar el origen de la falla
La noticia llegó acompañada de una precisión importante: el cambio no implicará una sanción para Franco, porque el equipo utilizará una batería que ya forma parte de su conjunto de componentes disponibles.
El parte de Alpine permitió conocer qué elemento presentó el inconveniente, aunque todavía queda por establecer qué ocurrió. La escudería informó que continuará investigando el origen de la falla.
La batería almacena la energía eléctrica que utiliza el sistema híbrido del auto. En su comunicado, el equipo identificó un problema en ese componente, pero no dio más detalles sobre su naturaleza.
Con el Sprint terminado antes de tiempo, la atención de Colapinto y sus mecánicos pasa ahora a la clasificación. El trabajo inmediato será completar el reemplazo para que el argentino pueda volver a pista y buscar su lugar en la grilla de partida de la carrera principal.
La clasificación para la carrera de Singapur comienza hoy, sábado, a las 10.30 de Argentina. Se retrasó media hora por la demora del Sprint