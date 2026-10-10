Singapur dio poco respiro. Una lluvia antes de la largada, sectores de la pista que se secaban a distinta velocidad y varios autos contra las paredes convirtieron la Sprint en una carrera de supervivencia. Max Verstappen salió adelante: ganó con Red Bull, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Para Franco Colapinto, en cambio, la prueba terminó demasiado pronto.
Verstappen ganó entre la lluvia y los golpes mientras que Colapinto abandonó
El neerlandés se quedó con una accidentada Sprint, por delante de Hamilton y Leclerc. Russell chocó cuando lideraba y Norris tocó a Piastri en el cierre. Franco quedó fuera de carrera por una falla en su Alpine.
El argentino debió abandonar por una falla en su Alpine. Su auto quedó detenido en la curva 14 durante las primeras vueltas y la Sprint se terminó sin que pudiera pelear por un resultado.
“Había una oportunidad en estas condiciones, fue una lástima”, lamentó Franco en diálogo con ESPN. La lluvia y los incidentes habían abierto posibilidades, pero el problema de su auto lo dejó afuera antes de que pudiera aprovecharlas.
Al bajarse, todavía no tenía una explicación precisa sobre lo ocurrido. Señaló que se trataba de un inconveniente ajeno a ellos y aclaró: “No sé exactamente qué es”. Su atención pasó entonces al trabajo del equipo para reparar el Alpine y llegar a la clasificación, con la expectativa de que los cambios ayudaran a mejorar: “Ojalá salgan un par de cambios buenos”.
Alpine tampoco pudo sumar con Pierre Gasly, quien llegó noveno, un puesto detrás de la zona de puntos.
La lluvia ya había alterado los planes antes de que se apagaran los semáforos. Cayó con fuerza sobre el primer y el tercer sector de Marina Bay, mientras la parte intermedia del circuito presentaba mejores condiciones. Con agua acumulada en algunos tramos, la largada se demoró cerca de media hora. Después de dos vueltas de formación detrás del auto de seguridad, todos se acomodaron en la grilla con neumáticos intermedios.
George Russell aprovechó mejor la salida y le arrebató la punta a Verstappen. El británico parecía tener una buena oportunidad de recuperar terreno en el campeonato, pero todo cambió antes de completar el primer giro: perdió el control del Mercedes a la salida de la última curva y golpeó contra el muro.
Russell avisó por radio que estaba bien y pidió disculpas al equipo. Había pasado de liderar a mirar la carrera desde afuera en apenas una vuelta.
Verstappen recuperó el primer lugar y, cuando la competencia se reanudó al finalizar el sexto giro, sostuvo la ventaja. A partir de allí administró los neumáticos sobre un asfalto que se secaba y evitó los errores que les costaron tan caro a otros.
Hamilton fue su escolta, a 2s591. El piloto de Ferrari había construido buena parte de su resultado en la largada, cuando avanzó del sexto al tercer puesto. Con el abandono de Russell quedó segundo y mantuvo esa posición hasta la bandera a cuadros.
Leclerc tuvo un cierre más inquietante. Sus neumáticos delanteros estaban muy gastados y los McLaren se acercaban. Pero la amenaza terminó cuando Lando Norris intentó superar a Oscar Piastri en la curva 5, en la última vuelta: ambos se tocaron y el australiano hizo un trompo.
Piastri no pudo completar la prueba, aunque quedó clasificado 14º. Norris terminó octavo y rescató apenas un punto. McLaren dejó escapar la posibilidad de subir al podio y cerró la Sprint con un incidente entre sus propios pilotos.
Kimi Antonelli aprovechó ese desenlace para llegar cuarto y sumar cinco puntos. El líder del campeonato amplió a 89 unidades su ventaja sobre Russell, su compañero en Mercedes. Detrás completaron los puestos puntuables Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg y Norris.
Los abandonos también incluyeron a Isack Hadjar, Sergio Pérez y Lance Stroll, además de Alex Albon, Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas, involucrados en un choque entre tres autos tras la reanudación.
Verstappen encadenó este triunfo con la victoria del fin de semana anterior en Sepang, aunque se fue con una preocupación: otra largada que lo dejó expuesto. Celebró los ocho puntos, pero reconoció que Red Bull necesita mejorar ese aspecto para el Gran Premio.
La actividad continuará este sábado con la clasificación, prevista para las 10 de la Argentina. Colapinto tendrá allí una nueva oportunidad, después de una Sprint que apenas le permitió girar.