Franco Colapinto llegó a Singapur con la intención de recuperarse después de dos fines de semana sin puntos. Confiaba en el rendimiento del Alpine y esperaba volver a aprovecharlo. Pero el sábado en Marina Bay le dejó otra frustración: abandonó el Sprint por una falla y terminó 16° en la clasificación para el Gran Premio. La sanción a George Russell le permitirá largar 15° este domingo.
Colapinto tuvo otro sábado difícil: abandonó el Sprint y largará 15° en Singapur
Un sábado adverso complicó al joven piloto en el circuito asiático, donde un golpe contra el paredón y la falta de ritmo le impidieron avanzar en la Q2.
La posición no fue lo único que preocupó al argentino. Después de sentirse cómodo en la primera tanda, no encontró la misma respuesta del auto en la Q2. El cambio lo sorprendió y terminó la sesión sin entender qué había pasado.
“En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto”, contó. Su descripción del último intento fue contundente: “Creo que fue el peor balance que tuve en mucho tiempo”.
Una clasificación que empezó con mejores sensaciones
Colapinto consiguió superar la Q1 en el noveno lugar. Más allá de pasar el corte, sentía que tenía margen para seguir bajando el tiempo y buscar un lugar entre los diez primeros.
“En Q1 se lo sentía bien y tenía bastante para mejorar”, explicó. Esa confianza, sin embargo, no se sostuvo en la segunda tanda.
En su primer intento de Q2 registró 1m33s866 y finalmente quedó con una mejor marca de 1m33s786. La mejora de 80 milésimas no alcanzó para avanzar.
En el último intento golpeó el muro. Pudo completar el giro, pero quedó 16°. El contacto fue la imagen más visible del cierre de su clasificación, aunque Franco señaló que sus dificultades venían del comportamiento del Alpine.
Pierre Gasly, en cambio, llegó a la Q3 y terminó octavo. Por la penalización a Russell, el francés partirá séptimo y Colapinto lo hará desde el 15° puesto. El británico, que había registrado el sexto tiempo, deberá salir último por exceder los componentes permitidos de la unidad de potencia.
La oportunidad que se perdió en el Sprint
La jornada ya había empezado mal para Franco. Largó 11° en el Sprint, con neumáticos intermedios sobre una pista que tenía sectores mojados y otros secos. Perdió dos posiciones en la primera vuelta y después recuperó esos lugares por los abandonos de Russell e Isack Hadjar.
Pero su carrera también terminó antes de tiempo. Mientras la competencia estaba neutralizada con el coche de seguridad por el accidente del Mercedes de Russell, el Alpine quedó detenido en la curva 14.
El equipo informó que había perdido los datos y la comunicación con el auto. Necesitaba recuperarlo para revisar lo sucedido, mientras Colapinto lamentaba una oportunidad que consideraba favorable para volver a sumar.
“Es una lástima porque la verdad que creo que era una buena oportunidad”
Sólo 13 pilotos llegaron al final del Sprint. Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, que habían largado detrás del argentino, terminaron en los puntos. Franco, además de quedarse sin resultado, perdió esas vueltas de rodaje antes de la clasificación.
Alpine reemplazó el sistema de almacenamiento de energía por otro componente que ya estaba dentro del conjunto disponible del piloto. La intervención no generó una sanción, aunque la escudería continuaba investigando la causa de la falla.
Gasly terminó 11° y el equipo se fue del Sprint sin puntos. Racing Bulls, con el séptimo puesto de Liam Lawson, amplió a 24 unidades su ventaja sobre Alpine en la pelea por el quinto lugar del campeonato de constructores.
La recuperación sigue pendiente
Lo ocurrido en Singapur se suma a dos fechas complejas para Colapinto. En Bakú abandonó después de un contacto; en Sepang, las penalizaciones condicionaron su carrera y terminó 13°. Distintas circunstancias lo dejaron sin sumar en ambos Grandes Premios.
Antes de este fin de semana, Franco había insistido en que confiaba en la competitividad del auto. Por eso, la pérdida de balance durante la clasificación agregó una preocupación a un sábado que ya venía complicado por la falla del Sprint.
Este domingo tendrá que recuperar posiciones desde el 15° lugar, en un circuito donde los sobrepasos son difíciles y las paredes dejan poco margen. Para hacerlo, necesitará volver a encontrar las sensaciones que tuvo al comienzo de la clasificación, cuando todavía creía que podía ir por más.