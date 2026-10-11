Fórmula 1

GP de Singapur: ¿Será Ferrari una amenaza a Verstappen desde la largada?

El neerlandés buscará su primer triunfo en el Gran Premio de Singapur, con Leclerc y Hamilton detrás. Sus dificultades para arrancar abren una oportunidad para Ferrari. Pirelli prevé una carrera a una parada y sin lluvia.