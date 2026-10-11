Max Verstappen hizo todo lo necesario para llegar al domingo como favorito en Singapur: ganó el Sprint y consiguió la pole position. Sin embargo, hay un momento de la carrera que todavía le genera preocupación. Sus últimas largadas fueron deficientes y, esta vez, tendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton detrás, preparados para aprovechar cualquier demora del Red Bull cuando se apaguen los semáforos.
GP de Singapur: ¿Será Ferrari una amenaza a Verstappen desde la largada?
El neerlandés buscará su primer triunfo en el Gran Premio de Singapur, con Leclerc y Hamilton detrás. Sus dificultades para arrancar abren una oportunidad para Ferrari. Pirelli prevé una carrera a una parada y sin lluvia.
El neerlandés saldrá adelante gracias al 1m31s373 que marcó en su primer intento de la Q3. Leclerc quedó a apenas 54 milésimas y Hamilton completó los tres primeros lugares con 1m31s496. La cercanía de las Ferrari anticipa una pelea que puede comenzar mucho antes de la primera parada.
Verstappen busca, además, una victoria que todavía falta en su recorrido: nunca ganó el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El triunfo en el Sprint fue una buena señal, pero también dejó expuesto el problema que Red Bull necesita resolver.
Una largada que puede cambiar la carrera
En Malasia, Verstappen perdió posiciones al arrancar, aunque después logró recuperarse y ganar. En el Sprint de Singapur volvió a salir mal y George Russell lo superó. Recuperó el liderazgo cuando el británico se despistó y chocó al cierre de la primera vuelta, pero sabe que no puede depender de otro error ajeno.
“La salida fue horrenda otra vez, así que sin duda es algo en lo que tenemos que mejorar”, reconoció el piloto de Red Bull.
En Marina Bay, donde adelantar cuesta, perder la punta puede obligarlo a correr detrás de sus rivales y reducir su margen para decidir la estrategia.
Ferrari tiene dos oportunidades para aprovecharlo. Leclerc compartirá la primera fila con Verstappen y Hamilton partirá tercero, después de terminar segundo en el Sprint. Si ambos se mantienen cerca, la escudería italiana también podrá dividir sus decisiones: detener antes a uno de sus pilotos y dejar al otro más tiempo en pista.
Una parada y atención al auto de seguridad
El último informe de Pirelli no pronostica lluvia durante el Gran Premio y coloca al neumático blando como la opción más interesante para la largada. Su mayor agarre puede ayudar en los primeros metros, un aspecto especialmente importante para los tres de adelante.
La baja degradación permitiría alargar ese primer tramo y esperar una neutralización para perder menos tiempo al pasar por la calle de boxes. Para completar la carrera, medios y duros ofrecen un rendimiento parecido, aunque el medio tendría una ventaja de adherencia.
Según los cálculos de Pirelli, una estrategia de dos paradas sería alrededor de diez segundos más lenta que las alternativas de una sola detención. La posición en pista y el momento elegido para cambiar neumáticos tendrán, por eso, un peso especial.
El Sprint dejó pocas certezas sobre el ritmo para una carrera seca. Todos utilizaron intermedios hasta el final y el fin de semana ofreció poco tiempo de práctica con los autos cargados de combustible.
McLaren necesita evitar otro golpe
Lando Norris y Oscar Piastri largarán quinto y sexto, con Kimi Antonelli por delante. Después del choque entre ambos en la última vuelta del Sprint, McLaren necesita recuperar puntos y evitar otro contacto que perjudique al equipo.
Los comisarios consideraron que los dos contribuyeron al incidente y no aplicaron sanciones. Andrea Stella, en cambio, calificó lo ocurrido de “inaceptable”. La preocupación tiene un motivo concreto: Red Bull llega a la carrera a solo once puntos de McLaren en el campeonato de constructores.
Colapinto busca recuperarse
Franco Colapinto afrontará el domingo con el objetivo de avanzar después de un sábado frustrante. Abandonó el Sprint por una falla en el sistema de energía y, tras volver a pista para clasificar, sufrió una pérdida de agarre trasero que le quitó confianza en el auto.
Alpine trabaja para entender ese cambio de comportamiento. Pierre Gasly, que largará séptimo, ofrece la oportunidad más inmediata de sumar; Franco necesitará recuperar buenas sensaciones y aprovechar las circunstancias de la carrera.
También George Russell e Isack Hadjar deberán remontar desde el fondo. El británico está condicionado por una penalización por cambios de componentes del motor y el francés no pudo registrar un tiempo en clasificación por problemas mecánicos.
Verstappen tiene velocidad para completar un fin de semana ideal. Ferrari tiene dos autos cerca y una oportunidad clara en los primeros metros. La largada será la primera prueba de una noche en la que conservar la posición puede valer tanto como el ritmo.
Grilla de Partida, la carrera de Singapur se largará mañana, domingo 11 de octubre, a las 9 de la mañana (hora argentina).
1 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc
2 3. Lewis Hamilton 4. Kimi Antonelli
3 5. Lando Norris 6. Oscar Piastri
4 7. Pierre Gasly 8. Liam Lawson
5 9. Arvid Lindblad 10. Nico Hülkenberg
6 11. Oliver Bearman 12. Esteban Ocon
7 13. Carlos Sainz 14. Gabriel Bortoleto
8 15. Franco Colapinto 16. Fernando Alonso
9 17. Alexander Albon 18. Lance Stroll
10 19. Sergio Pérez 20. Valtteri Bottas
11 21. George Russell 22. Isack Hadjar