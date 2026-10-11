Alpine se fue de Singapur con algo más que la decepción de un domingo sin puntos. El undécimo puesto de Pierre Gasly y el abandono de Franco Colapinto completaron una seguidilla de tres Grandes Premios en la que el equipo no consiguió sumar. Para Steve Nielsen, el balance obliga a revisar lo ocurrido, aunque todavía hay razones para creer en una recuperación.
Alpine tiene velocidad, pero le faltan resultados: la lectura de Nielsen tras Singapur
El equipo cerró tres Grandes Premios consecutivos sin puntos. Steve Nielsen confía en el potencial del auto, pero reconoce la necesidad de investigar los abandonos de Colapinto y recuperar terreno en el campeonato.
“El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, no tenemos puntos para mostrar”, reconoció en el comunicado oficial de Alpine. La frase expresa el momento del equipo: las oportunidades aparecen, pero los resultados no llegan.
Nielsen sostiene su confianza en la velocidad que el auto mostró en distintos circuitos. Considera que esa base permite afrontar las próximas carreras con expectativas de pelear por puntos y reducir la diferencia con los rivales. Sin embargo, Singapur volvió a mostrar cuánto le cuesta a Alpine aprovechar ese potencial durante todo un fin de semana.
Gasly aportó el dato más claro. En las últimas tres fechas llegó a la Q3 de la clasificación, y también lo hizo en la clasificación del Sprint en Marina Bay. Pese a esas actuaciones, el equipo terminó la seguidilla sin puntos.
Esa diferencia entre lo que Alpine consigue a una vuelta y lo que puede sostener en carrera es una de las cuestiones que necesita resolver. El domingo, el francés largó séptimo con neumáticos medios nuevos y terminó undécimo. Una posición de partida favorable volvió a quedar sin recompensa.
Según explicó Gasly, le faltó potencia en la salida y eso permitió que Liam Lawson y Nico Hülkenberg lo superaran. Después apareció una dificultad que lo acompañó durante la carrera: la falta de tracción y el desgaste de los neumáticos traseros.
El piloto advirtió que, en circuitos que exigen mucho al eje trasero, ese comportamiento se está convirtiendo en una limitación importante. Alpine perdió capacidad para seguir a sus competidores y terminó fuera de los puestos que entregan puntos.
Su descripción permite darle un sentido concreto al balance de Nielsen. El equipo necesita entender por qué el rendimiento que encuentra en clasificación se debilita con el paso de las vueltas. Incorporar mejoras será parte de la respuesta, pero también deberá identificar qué le impide sostener el ritmo.
En el caso de Colapinto, la carrera terminó antes de que pudiera desarrollar su estrategia. El argentino largó decimoquinto con medios nuevos, ganó posiciones en la salida y después quedó detrás de otro auto, condicionado por las dificultades para superar en Marina Bay.
Cuando comenzaba a evaluar con el equipo una parada en boxes, sintió un problema y tuvo que detenerse. Franco mencionó una posible falla en el sistema de transmisión, aunque la causa definitiva todavía debe establecerse.
Para Nielsen, investigar lo sucedido es una prioridad. Alpine sufrió dos detenciones en pista durante el fin de semana y necesita comprender qué las provocó. El responsable del equipo recordó que la confiabilidad había sido uno de sus puntos fuertes durante la temporada, por lo que recuperar esa seguridad resulta fundamental.
El planteo tiene una consecuencia directa: Alpine necesita a sus dos autos en carrera para aumentar sus posibilidades de sumar. Cada abandono reduce las oportunidades y hace más difícil descontar una diferencia que creció durante las últimas fechas.
Nielsen anticipó que hay nuevas piezas en preparación y aseguró que continuarán llevando mejoras para ambos pilotos. Su apuesta combina ese desarrollo con la investigación de las fallas y la confianza en una velocidad que el equipo ya mostró, aunque todavía no consigue transformar en resultados.
Colapinto también sostuvo esa esperanza. Reconoció que Alpine perdió terreno en el campeonato, pero destacó que el ritmo del auto les permite pensar en volver a disputar puntos. Además, espera con entusiasmo las próximas carreras en América, donde siente más cerca el acompañamiento de los hinchas.
Desde la mirada de Nielsen, el objetivo sigue siendo reducir la distancia con los rivales. Singapur dejó claras las tareas que tiene por delante: esclarecer los problemas que obligaron a detener el auto de Franco, sostener la competitividad durante la carrera y aprovechar las posiciones que consiguen en clasificación.
La confianza en el potencial del Alpine permanece. Después de tres Grandes Premios sin sumar, el equipo necesita que esa confianza empiece a reflejarse en el campeonato.