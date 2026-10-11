GP de Singapur

Colapinto necesita volver a empezar después de Singapur

Franco Colapinto no pudo terminar ninguna de las dos carreras en Singapur. Las fallas en su Alpine lo dejaron afuera el sábado y el domingo, y el argentino no ocultó cómo se iba después de tres fines de semana difíciles: necesita volver a empezar.