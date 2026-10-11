Franco Colapinto se fue de Singapur con pocas vueltas para rescatar y mucho por revisar. Dos fallas en el auto lo dejaron fuera de las dos carreras del fin de semana y terminaron de cerrar una seguidilla que había comenzado con el accidente en Bakú y continuado con las dificultades en Malasia.
Colapinto necesita volver a empezar después de Singapur
Franco Colapinto no pudo terminar ninguna de las dos carreras en Singapur. Las fallas en su Alpine lo dejaron afuera el sábado y el domingo, y el argentino no ocultó cómo se iba después de tres fines de semana difíciles: necesita volver a empezar.
Después de bajarse del Alpine, el argentino expresó su frustración y dejó una definición sobre esas tres fechas consecutivas de la Fórmula 1: “No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue definitivamente el peor triplete de mi carrera”.
El domingo había largado 15° con neumáticos medios y ganó una posición en el comienzo. George Russell lo superó durante su remontada, pero Franco volvió al puesto 14 al adelantar a Arvid Lindblad.
Desde allí sostuvo durante varias vueltas la presión de Isack Hadjar y buscó acercarse al Williams de Carlos Sainz. Todavía no había realizado su primera parada en boxes cuando, en la vuelta 31, el auto se detuvo y terminó su participación.
Alpine informó que sospecha de un problema en la transmisión, aunque deberá revisar el monoplaza para determinar la causa exacta. El sábado, otra falla, esta vez en el acumulador de energía, lo había dejado fuera de la Sprint.
“Hay que entender qué pasó. Obviamente que es una pena. Dos problemas en dos carreras este fin de semana”, lamentó Colapinto . Su planteo fue volver a trabajar con el equipo para llegar más fuertes a la próxima fecha.
Volver a empezar
Singapur fue el cierre de tres fines de semana exigentes. En Bakú, un incidente terminó con su carrera. En Sepang, las sanciones lo obligaron a recuperar posiciones desde el fondo y la elección inicial de neumáticos complicó su domingo. Marina Bay sumó dos abandonos por problemas en el auto.
“Obviamente que toca hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron unos fines de semana muy duros”, reconoció.
Franco habló de la necesidad de recuperarse después de ese desgaste. La pausa antes de Austin aparece como una oportunidad para revisar lo sucedido con Alpine y preparar una parte del calendario que espera con ganas.
“Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil”, señaló.
Son tres carreras en las que buscará cambiar el rumbo después de quedarse sin puntos en los últimos Grandes Premios. Colapinto permanece 12° en el campeonato con 27 unidades, mientras Alpine sigue sexto entre los constructores.
El equipo tampoco sumó con Pierre Gasly en Singapur. El francés terminó 11° después de perder el último puesto puntuable ante Hadjar en las vueltas finales.
Consultado por los otros dos tripletes que quedan en el calendario, Colapinto reconoció la exigencia, pero también encontró allí una posibilidad de recuperación: “Va a ser duro, pero bueno, hay muchas oportunidades, así que espero revertir este momento malo que estamos pasando”.
La próxima carrera será el 25 de octubre en Austin. Franco llegará con la necesidad de completar un domingo sin fallas y volver a encontrar los resultados que se le escaparon en estas últimas semanas.