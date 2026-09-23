Lázaro Bainotti tenía que aprenderse los circuitos casi al mismo tiempo que salía a competir en ellos. Ninguno le resultaba conocido cuando comenzó la temporada de la Ligier Junior Formula en Estados Unidos. Aun así, el cordobés de 15 años encontró la manera de ganar, subir una y otra vez al podio y llegar a la última fecha con dos logros asegurados: es campeón entre los debutantes y subcampeón de la clase Gen. 1.
A los 15 años, Lázaro Bainotti festeja una temporada para recordar en Estados Unidos
El piloto cordobés se consagró campeón entre los debutantes y aseguró el subcampeonato de la clase Gen. 1 de la Ligier Junior Formula. Le queda una fecha en pista y ya piensa en probar un Fórmula 4 en Europa.
Con el equipo Speed Factory, Bainotti fue el principal perseguidor de Beckham Jacir, quien se quedó con el título general. El argentino consiguió dos victorias y llegó a la penúltima fecha, en Virginia, con diez podios. Allí volvieron a encontrarse en la pelea por la punta. Lázaro cruzó la meta segundo en la segunda carrera, aunque una penalización de cinco segundos por adelantarse en la largada lo dejó tercero en el resultado final.
«Disfruté mucho el campeonato», contó Bainotti al hacer su balance. Habló de los circuitos que descubrió fecha tras fecha y de las luchas con pilotos más experimentados. También agradeció a su familia por acompañarlo, en especial a su padre, Mariano, quien fue piloto y hoy comparte de cerca este camino.
Lázaro ya había ganado un campeonato de invierno a comienzos de 2026. Los dos logros que acaba de asegurar le dan todavía más valor a un año en el que, además de resultados, sumó experiencia lejos de casa.
Todavía tiene una oportunidad para volver a ganar en Estados Unidos: la temporada terminará del 16 al 18 de octubre en Barber Motorsports Park. Después, su mirada apunta a Europa. En una entrevista, el propio Lázaro contó que tenían previsto viajar para realizar pruebas con un Fórmula 4. Su próximo campeonato aún no fue anunciado, pero el deseo que lo mueve está claro. «Manejar, más que miedo, lo disfruto», dijo. A los 15 años, ya tiene mucho para celebrar mientras sigue buscando hasta dónde puede llegar.