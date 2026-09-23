Automovilismo

A los 15 años, Lázaro Bainotti festeja una temporada para recordar en Estados Unidos

El piloto cordobés se consagró campeón entre los debutantes y aseguró el subcampeonato de la clase Gen. 1 de la Ligier Junior Formula. Le queda una fecha en pista y ya piensa en probar un Fórmula 4 en Europa.