El canciller argentino, Pablo Quirno, se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Singapur y le transmitió el interés de la Argentina en volver a recibir una fecha de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Argentina busca volver a la Fórmula 1: Quirno se reunió con el CEO de la categoría
El canciller Pablo Quirno se reunió con Stefano Domenicali durante el Gran Premio de Singapur y le transmitió la aspiración de que el país vuelva a ser sede de una carrera de la máxima categoría del automovilismo.
El propio funcionario informó sobre el encuentro a través de una publicación en su cuenta de X, en la que explicó que participó del evento por invitación de Grace Fu, ministra de Comercio, y Tan See Leng, ministro de Energía del Gobierno de Singapur.
“Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1”, expresó Quirno sobre la conversación con Domenicali.
En el mismo mensaje, el canciller destacó la tradición automovilística del país y el interés que genera a nivel internacional. “Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, sostuvo.
El objetivo de recuperar una fecha en el calendario
La intención de volver a recibir una carrera de Fórmula 1 también fue planteada por el presidente Javier Milei a fines de agosto, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizado en Buenos Aires.
En esa oportunidad, el mandatario destacó la historia de la Argentina en la categoría y mencionó la posibilidad de recuperar un lugar en el calendario internacional.
La última carrera de Fórmula 1 disputada en el país tuvo lugar en 1998, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina fue escenario de distintas etapas de la categoría, con competencias en las décadas de 1950, 1970 y 1990.
En paralelo, avanzan los trabajos de remodelación del autódromo porteño, que tiene entre sus objetivos recibir nuevamente al MotoGP en 2027.
La reunión entre Quirno y Domenicali se enmarca en las gestiones para expresar el interés argentino en recuperar una fecha de Fórmula 1. La publicación del canciller, sin embargo, no anunció un acuerdo ni confirmó una fecha para el eventual regreso de la categoría.