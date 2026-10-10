Automovilismo

Bajo la lluvia, Lucas Carabajal fue el más rápido en el arranque del TC2000 en La Pampa

Lucas Carabajal fue la referencia del shakedown de la novena fecha del TC2000 en Toay, con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport. Matías Rossi y Matías Rodríguez quedaron a menos de dos décimas en una jornada marcada por la lluvia y el estreno del circuito corto sin chicana.