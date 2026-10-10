El chaqueño marcó el mejor tiempo en el inicio de la actividad en el Autódromo Provincia de La Pampa, con un registro de 1m13s916. Matías Rossi y Matías Rodríguez completaron los tres primeros puestos. La categoría disputa una nueva fecha en Toay, que por primera vez utilizará el circuito corto sin chicana, de 3.402 metros.
Bajo la lluvia, Lucas Carabajal fue el más rápido en el arranque del TC2000 en La Pampa
Lucas Carabajal fue la referencia del shakedown de la novena fecha del TC2000 en Toay, con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport. Matías Rossi y Matías Rodríguez quedaron a menos de dos décimas en una jornada marcada por la lluvia y el estreno del circuito corto sin chicana.
El TC2000 puso en marcha la novena fecha de su campeonato 2026 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, con Lucas Carabajal como principal protagonista del shakedown. En una mañana de sábado gris y con lluvia, el piloto chaqueño consiguió el mejor registro con el Volkswagen Nivus número 81 del equipo Halcón Motorsport.
Carabajal, que viene de conseguir su primera victoria en la categoría en el circuito El Zonda-Eduardo Copello de San Juan, marcó un tiempo de 1m13s916/1000, a una velocidad promedio de 165,691 km/h. De esta manera, ratificó el buen momento que atraviesa y comenzó el fin de semana entre los candidatos a pelear por los primeros lugares.
El segundo puesto quedó en manos de Matías Rossi, líder del campeonato y séxtuple campeón argentino de TC2000, con el Toyota Corolla Cross GR-S número 1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. El piloto quedó a apenas 92 milésimas del mejor tiempo.
La tercera posición fue para Matías Rodríguez, con el Volkswagen Nivus número 21 del Lincoln Motorsport, a 162 milésimas de Carabajal. La paridad entre los tres primeros anticipa una jornada competitiva en el trazado pampeano.
Carabajal, Rossi y Rodríguez marcaron el ritmo
Detrás de los tres mejores se ubicó Benjamín Squaglia, cuarto con el Fiat Cronos número 86 del ATR Racing, mientras que Gabriel Ponce de León terminó quinto con el Toyota Corolla Cross número 32 del Corsi Sport.
El grupo de los diez más rápidos lo completaron Franco Morillo, en su regreso a la categoría con la Chevrolet Tracker número 64 del YPF ELAION AURO Proracing; Facundo Aldrighetti, último autor de la pole position en Toay, con la Honda ZR-V número 83; Emiliano Stang, con el Toyota Corolla Cross GR-S número 162; Francisco Monarca, con el Chevrolet Cruze número 23; y Valentín Yankelevich, con el Toyota Corolla Cross GR-S número 5.
La actividad se desarrolla en un escenario que presenta un desafío particular para los equipos: por primera vez, el TC2000 utiliza el circuito corto sin chicana, de 3.402 metros, una variante que introduce nuevas referencias para la puesta a punto de los autos.
Toay recibe una nueva fecha del campeonato
La presentación oficial de la novena fecha se realizó el viernes por la tarde en la estación YPF Cruz del Sur, sobre la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. El evento contó con autoridades provinciales y municipales, representantes de la categoría y pilotos de las distintas divisiones que comparten el fin de semana.
La programación reúne al TC2000 con el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, la Fiat Competizione y las categorías zonales de la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (FEPAD).
Durante la presentación, el público pudo observar de cerca distintos vehículos de competición, participar de una firma de autógrafos y acceder a sorteos de pases a boxes y artículos oficiales.
Alejandro Levy, presidente de TC2000 y de Tango Motorsports, destacó la elección de La Pampa como sede de la competencia y agradeció el acompañamiento de las autoridades locales y provinciales. También invitó a los aficionados a acercarse al autódromo para disfrutar del espectáculo.
Desde el ámbito provincial, el secretario de Turismo, Saúl Etcheveste, resaltó el vínculo entre el automovilismo y la actividad turística, al considerar que este tipo de eventos contribuye a mostrar los atractivos de La Pampa y genera movimiento económico en la región.
Rossi busca consolidarse en la pelea por el título
La fecha de Toay llega en un momento decisivo de la temporada. Matías Rossi, actual líder del campeonato, anticipó que el equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA trabajó en modificaciones para afrontar un circuito que históricamente le presentó dificultades.
El objetivo del piloto es sostener la regularidad y sumar puntos importantes en la recta final del certamen. Su escolta en el shakedown, a solo 92 milésimas de Carabajal, mostró que cuenta con un auto competitivo desde el inicio de la actividad.
Emiliano Stang, también representante de Toyota, señaló que el equipo llega enfocado en ser protagonista y sumar unidades. Por su parte, Facundo Aldrighetti buscará aprovechar el antecedente de la pole position conseguida en la visita anterior a Toay.
Otro de los puntos destacados del fin de semana será el regreso de Franco Morillo, quien vuelve a competir en la categoría con la Chevrolet Tracker del Proracing. Además, el equipo prepara el desarrollo de un nuevo proyecto vinculado con Geely para una futura incorporación al TC2000.
La actividad en La Pampa continuará con las instancias previstas para definir la grilla y disputar la competencia correspondiente a la novena fecha, en un fin de semana que combina la lucha por el campeonato, el estreno de una nueva variante del circuito y la expectativa por el rendimiento de los SUV de 500 caballos de potencia.