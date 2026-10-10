El tenista español, actual número tres del mundo, advirtió sobre las consecuencias del exigente cronograma del circuito masculino y lo vinculó con el aumento de las lesiones. Además, se refirió a las dudas que atravesó durante su recuperación de la muñeca y se prepara para debutar en el Masters 1000 de Shanghái ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Carlos Alcaraz alertó por las lesiones en el tenis y apuntó contra la ATP
“Uno de los motivos por los que vemos a tantos jugadores lesionándose es que nos están llevando demasiado al límite, a veces incluso cruzando la línea. Jugamos muchísimos torneos, muchísimos partidos. Creo que las cosas van en la dirección equivocada”, sostuvo el ex número uno del mundo.
Carlos Alcaraz volvió a expresar su preocupación por el apretado calendario de la ATP y cuestionó la cantidad de torneos y partidos que deben afrontar los jugadores a lo largo de la temporada. En la previa de su debut en el Masters 1000 de Shanghái, el español advirtió que la exigencia del circuito está llevando a los tenistas al límite físico.
“Uno de los motivos por los que vemos a tantos jugadores lesionándose es que nos están llevando demasiado al límite, a veces incluso cruzando la línea. Jugamos muchísimos torneos, muchísimos partidos. Creo que las cosas van en la dirección equivocada”, sostuvo el ex número uno del mundo.
Sus declaraciones vuelven a poner en primer plano el debate sobre la extensión de la temporada profesional, la acumulación de compromisos y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las exigencias competitivas y el cuidado físico de los deportistas.
El calendario y el riesgo de lesiones, en el centro del debate
La advertencia de Alcaraz apunta a una de las principales preocupaciones del tenis profesional: la cantidad de partidos que deben disputar los jugadores entre los torneos obligatorios, los Masters 1000, los Grand Slams y las demás competencias del circuito.
Para el español, la sobrecarga de compromisos puede tener consecuencias directas sobre la salud de los tenistas. Su postura se suma a las críticas que distintos protagonistas del circuito vienen planteando sobre la organización del calendario y la dificultad de encontrar períodos suficientes de descanso durante la temporada.
En ese contexto, el murciano consideró que la dirección actual del tenis profesional debería revisarse para evitar que la exigencia competitiva termine afectando el rendimiento y la continuidad de los jugadores.
La recuperación de la muñeca y las dudas de Alcaraz
Además de referirse al calendario, Alcaraz habló sobre el proceso de recuperación de la lesión de muñeca que lo obligó a alejarse de las canchas y perderse varios torneos de la temporada. La lesión se produjo después de su baja en los octavos de final del Abierto de Barcelona, en abril.
El español reconoció que atravesó momentos de incertidumbre durante la rehabilitación, especialmente por las dudas sobre su capacidad para recuperar el nivel que había mostrado antes del inconveniente físico.
“Las lesiones te hacen pensar de la manera equivocada. A veces pensé en que no sabía si volvería en buena condición, si iba a volver siendo el mismo jugador que era antes, si iba a sentir dolor en la muñeca en cada derecha que golpeara”, explicó.
Sus palabras reflejan el impacto que una lesión puede tener no solo en la preparación física, sino también en la confianza de un tenista que compite al máximo nivel y necesita recuperar la seguridad en cada golpe.
Juan Manuel Cerúndolo, el rival de Alcaraz en Shanghái
Alcaraz tendrá su estreno en el Masters 1000 de Shanghái frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial, según la información difundida en la previa del encuentro.
El menor de los hermanos Cerúndolo consiguió su lugar en el cuadro principal tras superar la clasificación. En la última ronda, derrotó al colombiano Nicolás Mejía por 6-4 y 6-4, resultado que le permitió acceder al cuadro principal del certamen.
El partido está previsto para este sábado a las 7 de la mañana, hora de Argentina, Chile y Uruguay, y a las 5 en Colombia, Ecuador y Perú.
Para Alcaraz, el torneo asiático representa una nueva oportunidad de recuperar ritmo competitivo y consolidar su regreso tras la lesión. Para Cerúndolo, en tanto, será una prueba de máxima exigencia frente a uno de los principales protagonistas del tenis mundial.