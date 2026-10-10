"Nos están llevando al límite"

Carlos Alcaraz alertó por las lesiones en el tenis y apuntó contra la ATP

“Uno de los motivos por los que vemos a tantos jugadores lesionándose es que nos están llevando demasiado al límite, a veces incluso cruzando la línea. Jugamos muchísimos torneos, muchísimos partidos. Creo que las cosas van en la dirección equivocada”, sostuvo el ex número uno del mundo.