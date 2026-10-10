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Suspendieron a Cristiano Ronaldo en Portugal y crece la polémica con su entrenador

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero tras los hechos ocurridos durante la concentración del seleccionado. El caso quedó bajo investigación y tendrá una resolución definitiva más adelante.

Cristiano Ronaldo quedó bajo una medida preventiva de la federación.Cristiano Ronaldo quedó bajo una medida preventiva de la federación.
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Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal en medio de un conflicto con su entrenador, Jorge Jesús. La medida fue comunicada oficialmente y se enmarca en un procedimiento disciplinario iniciado para determinar la relevancia de los hechos.

La entidad informó que la suspensión tiene carácter preventivo y que el expediente será tratado con urgencia. De esta manera, el capitán portugués quedó sujeto a una medida que le impide participar con el seleccionado mientras se espera una resolución definitiva.

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Por qué lo suspendieron

Según la información difundida, el conflicto se produjo después del partido en el que Portugal venció 2 a 1 a Noruega por la UEFA Nations League. Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó durante el encuentro, una situación que habría generado su malestar.

Al finalizar el partido, el delantero del Al Nassr se retiró directamente al vestuario y no acompañó a sus compañeros a saludar al público. Su reacción alimentó la polémica en torno a su relación con el entrenador.

Soccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAYLa Federación Portuguesa inició el procedimiento disciplinario el 9 de octubre.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas al futbolista, su decisión de abandonar la concentración estuvo relacionada con un acuerdo que, según explicó, no se cumplió respecto de los minutos que iba a jugar. Ronaldo reconoció que actuó mal y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los hinchas.

Qué dijo la Federación Portuguesa

La FPF confirmó que el procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo comenzó el 9 de octubre de 2026, con el objetivo de evaluar los hechos denunciados dos días antes.

En su comunicado, la entidad explicó que se dispuso una suspensión preventiva y que el caso fue remitido el 10 de octubre al Comité de Instrucción Disciplinaria. Además, indicó que se excluyó la publicación del expediente hasta que finalice la investigación.

Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Press Conference - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal coach Jorge Jesus during the press conference Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.Jorge Jesús quedó en el centro de la controversia con el delantero.

La medida tiene carácter provisional, por lo que la situación disciplinaria del delantero dependerá de las conclusiones a las que llegue el organismo encargado de analizar el caso.

Ronaldo descartó retirarse de Portugal

Pese a la controversia, el capitán portugués descartó dejar la selección y aseguró que continuará representando a su país. Su postura despejó, al menos por el momento, las dudas sobre una posible salida del equipo nacional.

La investigación de la Federación Portuguesa de Fútbol deberá determinar las consecuencias disciplinarias de lo ocurrido durante la concentración. Hasta que se conozca una decisión definitiva, Ronaldo permanecerá sujeto a la suspensión preventiva comunicada por la entidad.

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