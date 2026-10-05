La situación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus generó repercusión en la selección de Portugal y motivó la intervención pública de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
La Federación Portuguesa respaldó a Cristiano Ronaldo tras la polémica con Jorge Jesus
El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol se refirió a la situación que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus y aseguró que se trata de un “malentendido” que debe resolverse internamente. Además, respaldó la continuidad del capitán en la selección y destacó su importancia para el fútbol portugués.
Luego de la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League, el dirigente fue consultado sobre la relación entre el máximo referente del seleccionado y el actual entrenador.
Proença evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido y remarcó que las cuestiones vinculadas al vínculo entre el entrenador y los futbolistas corresponden al ámbito deportivo.
“No voy a aclarar eso porque son conversaciones normales entre el entrenador y los jugadores. Es un área técnica, y el presidente de la FPF no se involucra ahí”, señaló.
Sin embargo, el dirigente sí dejó en claro su posición respecto de la importancia de Cristiano Ronaldo para el seleccionado portugués.
“Debemos mostrarle respeto a Cristiano Ronaldo”
Proença destacó el recorrido del delantero y su vínculo con la selección portuguesa, al tiempo que aseguró que su presencia responde a criterios deportivos.
“Es simplemente el mejor jugador de todos los tiempos. Le ha dado más de dos décadas al fútbol portugués. Cristiano Ronaldo es el mayor símbolo de la identidad portuguesa”, sostuvo.
En ese sentido, agregó: “Debemos mostrarle respeto a Cristiano Ronaldo. Está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente incuestionable”.
El presidente de la FPF también afirmó que el delantero continuará formando parte del seleccionado mientras mantenga las condiciones deportivas necesarias.
“Siempre será parte de este grupo de trabajo mientras esté técnicamente capacitado. Cristiano sabe que ese es el sentir”, manifestó.
“Nos enfrentamos a un malentendido”
Al referirse específicamente a la situación que generó la polémica con Jorge Jesus, Proença buscó bajar el tono y sostuvo que el episodio debe ser resuelto dentro del ámbito de la selección.
“Respecto al tema específico, permítanme decir que nos enfrentamos a un malentendido que debe resolverse internamente”, expresó.
El dirigente también destacó el respaldo del plantel hacia Cristiano Ronaldo y su condición de referente del seleccionado.
“Ayer, los jugadores que estuvieron en la rueda de prensa demostraron esta relación umbilical con nuestro actual capitán. Es parte del equipo, es nuestro abanderado”, afirmó.
Además, remarcó que la decisión sobre su participación queda vinculada a su estado físico, al igual que sucede con el resto de los futbolistas.
“Fue capitán en el primero de estos cuatro partidos. El entrenador dice que cuenta, siempre que esté en condiciones físicas. Así es con todos los jugadores”, explicó.
Portugal ya piensa en la próxima fecha FIFA
Tras los últimos compromisos, Portugal tendrá que esperar hasta noviembre para volver a disputar partidos internacionales.
En la próxima fecha FIFA, el seleccionado portugués se enfrentará con Dinamarca y Gales, el 14 y el 17 de noviembre, respectivamente.
Mientras tanto, la atención estará puesta en la evolución de la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus y en cómo el cuerpo técnico y los futbolistas encaran los próximos compromisos del seleccionado.