Declaraciones de Pedro Proença

La Federación Portuguesa respaldó a Cristiano Ronaldo tras la polémica con Jorge Jesus

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol se refirió a la situación que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus y aseguró que se trata de un “malentendido” que debe resolverse internamente. Además, respaldó la continuidad del capitán en la selección y destacó su importancia para el fútbol portugués.