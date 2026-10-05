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Nations League: Francia-Bélgica e Italia-Turquía, los partidos destacados

La UEFA Nations League disputa una nueva jornada con partidos importantes en las distintas categorías. Francia-Bélgica e Italia-Turquía aparecen como los principales atractivos de una fecha que puede comenzar a definir posiciones, objetivos y aspiraciones en los diferentes grupos.

Jornada clave en la Nations League.Jornada clave en la Nations League.
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La UEFA Nations League vuelve a tener actividad con una nueva jornada de la fase de grupos, que reúne encuentros correspondientes a las Ligas A, B y C.

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Con las posiciones cada vez más ajustadas, las selecciones buscarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que otras intentarán alejarse de las posiciones comprometidas y mejorar su situación en sus respectivos grupos.

Entre los encuentros más destacados aparecen los cruces de la Liga A, con Francia frente a Bélgica e Italia ante Turquía.

Todos los partidos de la jornada

La agenda completa, con horario de Argentina, es la siguiente:

13:00 — Chipre vs. Letonia — Liga C, Grupo 2.

15:45Rumania vs. Suecia — Liga B, Grupo 4.

15:45 — Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — Liga B, Grupo 4.

Soccer Football - Nations League - Group A1 - France v Italy - Stade de France, Saint Denis, France - October 2, 2026 France's Jules Kounde, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot and Desire Doue applaud fans after the match REUTERS/Catherine SteenkesteJornada clave en la Nations League

15:45 — Ucrania vs. Hungría — Liga B, Grupo 2.

15:45 — Irlanda del Norte vs. Georgia — Liga B, Grupo 2.

15:45 — Italia vs. Turquía — Liga A, Grupo 1.

Soccer Football - Nations League - Group A - Italy v Belgium - Stadio Olimpico, Rome, Italy - September 25, 2026 Belgium's Mika Godts celebrates scoring their first goal REUTERS/Ciro De Luca TPX IMAGES OF THE DAYJornada clave en la Nations League

15:45 — Montenegro vs. Armenia — Liga C, Grupo 2.

15:45 — Francia vs. Bélgica — Liga A, Grupo 1.

Francia-Bélgica e Italia-Turquía, los destacados

La Liga A concentra dos de los partidos más atractivos de la jornada. Francia se enfrentará con Bélgica, mientras que Italia recibirá a Turquía, en dos encuentros que pueden tener incidencia directa en la definición del Grupo 1.

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En la Liga B, Suecia visitará a Rumania y Polonia enfrentará a Bosnia y Herzegovina, mientras que Ucrania se medirá con Hungría e Irlanda del Norte jugará ante Georgia.

La programación también tendrá actividad en la Liga C, con los cruces entre Chipre y Letonia y Montenegro y Armenia.

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