La UEFA Nations League vuelve a tener actividad con una nueva jornada de la fase de grupos, que reúne encuentros correspondientes a las Ligas A, B y C.
Nations League: Francia-Bélgica e Italia-Turquía, los partidos destacados
La UEFA Nations League disputa una nueva jornada con partidos importantes en las distintas categorías. Francia-Bélgica e Italia-Turquía aparecen como los principales atractivos de una fecha que puede comenzar a definir posiciones, objetivos y aspiraciones en los diferentes grupos.
Con las posiciones cada vez más ajustadas, las selecciones buscarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que otras intentarán alejarse de las posiciones comprometidas y mejorar su situación en sus respectivos grupos.
Entre los encuentros más destacados aparecen los cruces de la Liga A, con Francia frente a Bélgica e Italia ante Turquía.
Todos los partidos de la jornada
La agenda completa, con horario de Argentina, es la siguiente:
13:00 — Chipre vs. Letonia — Liga C, Grupo 2.
15:45 — Rumania vs. Suecia — Liga B, Grupo 4.
15:45 — Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — Liga B, Grupo 4.
15:45 — Ucrania vs. Hungría — Liga B, Grupo 2.
15:45 — Irlanda del Norte vs. Georgia — Liga B, Grupo 2.
15:45 — Italia vs. Turquía — Liga A, Grupo 1.
15:45 — Montenegro vs. Armenia — Liga C, Grupo 2.
15:45 — Francia vs. Bélgica — Liga A, Grupo 1.
Francia-Bélgica e Italia-Turquía, los destacados
La Liga A concentra dos de los partidos más atractivos de la jornada. Francia se enfrentará con Bélgica, mientras que Italia recibirá a Turquía, en dos encuentros que pueden tener incidencia directa en la definición del Grupo 1.
En la Liga B, Suecia visitará a Rumania y Polonia enfrentará a Bosnia y Herzegovina, mientras que Ucrania se medirá con Hungría e Irlanda del Norte jugará ante Georgia.
La programación también tendrá actividad en la Liga C, con los cruces entre Chipre y Letonia y Montenegro y Armenia.