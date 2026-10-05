Retomando la actividad tras el receso por la disputa de los Juegos Suramericanos 2026 en la provincia, continuó este fin de semana la disputa de la Copa Santa Fe de basquetbol. En esta oportunidad, se desarrollaron los 4 triangulares correspondientes a la fase inicial de la categoría U15 Femenino.
Se definieron los 4 finalistas de la Copa Santa Fe en U15 femenino
Se jugaron este fin de semana los cuatro triangulares correspondientes a la fase inicial del certamen provincial. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico de Rosario sacaron boleto al final four ante su gente, Unión Santo Tomé ganó el grupo en Ataliva y San Lorenzo de Tostado hizo lo propio en Rafaela. La definición se juega el 17 y 18 de octubre en sede a confirmar.
Tras los resultados registrados tanto el sábado como el domingo, quedó establecido que Unión Santo Tomé, San Lorenzo de Tostado, Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico de Rosario jugarán el final four por el título de campeón provincial. La llave final entre estos 4 protagonistas se desarrollará el fin de semana del 17 y 18 de octubre en sede a confirmar por la Federación Santafesina.
Dos locales, dos visitantes
Yendo al repaso de lo sucedido este fin de semana, la Zona Norte A se desarrolló en la localidad de Ataliva, más precisamente en cancha de Independiente. En dicho escenario el que festejó fue Unión Santo Tomé, que derrotó a Sportivo Villa Minetti por 91 a 13 y luego al elenco local por 47 a 27 para clasificarse al final four por el título.
En la misma línea, el que se hizo fuerte en la ciudad de Rafaela fue San Lorenzo de Tostado, que se adjudicó el Grupo Norte B tras imponerse en el primer duelo al local, Independiente, por 98 a 58. En el segundo cotejo, el representante del norte santafesino venció a Centenario de Gálvez por 68 a 54 para meterse entre los 4 mejores de la provincia.
En la Zona Sur A, fue Talleres de Villa Gobernador Gálvez el que aprovechó la ventaja de localía para ganar el grupo y estar en la final four. En el primer duelo del triangular, la T superó con claridad a Olimpia de Venado Tuerto por 70 a 30, mientras que en el partido que completó la acción las locales vencieron al Sport Club Cañadense por 70 a 53.
El cuarto y último cupo a la definición de esta Copa Santa Fe en U15 Femenino quedó en poder de Náutico de Rosario, elenco que organizó el grupo Sur B. En el primer choque, las anfitrionas superaron con contundencia a Peñarol de Elortondo por 85 a 50, mientras que en su segunda presentación derrotaron al Sport Club Cañadense por 70 a 53.
Lo que viene
De esta forma, CUST, San Lorenzo, Talleres y Náutico se enfrentarán entre si en el final four. El mini certamen se disputará entre el sábado 17 y el domingo 18, con el formato de todos contra todos y en estadio a confirmar por la organización. Para el próximo fin de semana está programada la disputa de la fase eliminatoria en la categoría U17 femenino.