Básquet

Se definieron los 4 finalistas de la Copa Santa Fe en U15 femenino

Se jugaron este fin de semana los cuatro triangulares correspondientes a la fase inicial del certamen provincial. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico de Rosario sacaron boleto al final four ante su gente, Unión Santo Tomé ganó el grupo en Ataliva y San Lorenzo de Tostado hizo lo propio en Rafaela. La definición se juega el 17 y 18 de octubre en sede a confirmar.