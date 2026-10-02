Unión dio el puntapié inicial en la conformación de su plantel profesional para disputar la Liga Argentina de Básquetbol 2026/27. Con el objetivo de armar un equipo competitivo y con sentido de pertenencia, la dirigencia de la institución de la Avenida López y Planes oficializó hoy el retorno del alero santafesino Martín Gómez.
Unión confirmó el regreso de Martín Gómez para la temporada 2026/27
El alero santafesino inicia su segundo ciclo en el club de la Avenida López y Planes. Tras su paso por Salta Basket, el jugador formado en Náutico El Quillá e hincha reconocido del Tatengue se transforma en la primera pieza confirmada por la institución rojiblanca.
El básquetbolista formado deportivamente en el Club Náutico El Quillá vestirá la camiseta rojiblanca por segunda oportunidad en su carrera. Gómez ya tuvo una etapa con el Tatengue en la máxima categoría durante la temporada 2023/24, donde disputó un total de 33 compromisos con una media de 4 puntos y 1,9 rebotes por presentación.
El alero de 30 años arriba al club tras completar una fructífera etapa en Salta Basket dentro de la misma categoría nacional. A lo largo de 41 encuentros con la camiseta del elenco salteño, registró números consistentes que incluyeron 9,5 puntos, 3,7 rebotes y 1,6 asistencias por juego, sumado a un 31% de efectividad en lanzamientos desde la línea de tres puntos.
Su regreso a la capital provincial posee además una cuota afectiva particular: Gómez es un apasionado futbolero y reconocido hincha de Unión. "Me gusta mucho el fútbol, soy de una ciudad futbolera, de Unión, el más grande. Tengo amigos de Colón y me alegro por ellos", supo confesar entre risas tiempo atrás al ser consultado sobre sus pasiones deportivas fuera del rectángulo de juego.
Fuera de la cancha, la vida del perimetral santafesino transcurre entre los estudios universitarios y el gusto por la música. "Suena mucho rock nacional, no estoy muy allegado al trap, también escucho cumbia santafesina", suele comentar al definir sus aficiones.
Con este recorrido profesional que incluye pasos por Sionista de Paraná, Huracán de Trelew, Talleres de Tafí Viejo, La Unión de Formosa, Argentino de Junín, Libertad de Sunchales y Villa San Martín de Chaco, el regreso de Gómez aporta experiencia para el armado del modelo 2026/27. Cabe recordar que Unión informó días atrás que el alero estadounidense Kobe Julien ocupará una de las fichas mayores en el equipo conducido técnicamente por Juan Siemienczuk..
Ficha personal y trayectoria
Nombre: Martín "Tincho" Gómez.
Fecha y lugar de nacimiento: 29 de agosto de 1996 (30 años), Santa Fe Capital.
Estatura y posición: 1,98 metros | Escolta / Alero.
Club de procedencia: Salta Basket (Liga Argentina).
Trayectoria: Náutico El Quillá (Santa Fe), Sionista de Paraná, Huracán de Trelew, Talleres de Tafí Viejo, Salta Basket, La Unión de Formosa, Argentino de Junín, Libertad de Sunchales, Unión de Santa Fe y Villa San Martín.