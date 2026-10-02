Liga Argentina de básquet

Unión confirmó el regreso de Martín Gómez para la temporada 2026/27

El alero santafesino inicia su segundo ciclo en el club de la Avenida López y Planes. Tras su paso por Salta Basket, el jugador formado en Náutico El Quillá e hincha reconocido del Tatengue se transforma en la primera pieza confirmada por la institución rojiblanca.