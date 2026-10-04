Completando la acción de un domingo a pura Copa Santa Fe en la renovada cancha de sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, Jockey de Rosario se consagró campeón del certamen de Hockey Masculino luego de superar en la instancia de penales a Gimnasia.
Jockey se hizo fuerte en los penales y conquistó la Copa Santa Fe por segundo año consecutivo
Tras igualar sin goles en el tiempo regular, el verdiblanco se impuso en la definición sobre GER y repitió la conquista alcanzada en diciembre del año pasado. El arquero Lucas Boretti fue la gran figura del bicampeón, que en el camino eliminó a Alma Juniors y La Salle. El Quillá A completó el podio.
Tras empatar sin goles en los 60 minutos reglamentarios, el verdiblanco fue más efectivo en una extensa tanda y terminó celebrando por segunda edición consecutiva el título en el torneo organizado por el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.
Los arqueros, las grandes figuras
En cuanto al desarrollo del partido se refiere, no sorprendió que entre dos equipos muy parejos y que se conocen tanto como Jockey y GER surja un encuentro cerrado y donde ninguno pudo imponer condiciones.
Si bien en el primer tiempo fue Gimnasia el que jugó más cerca del arco defendido por Boretti, el tramo final del cotejo resultó favorable a los dirigidos por Juan Manuel David, quienes contaron con varias situaciones para abrir el marcador. En dichas ocasiones emergió la figura de Manuel Weisburd, el 1 de GER que tuvo una actuación excepcional para mantener el 0 en su propia valla.
Como no podia ser de otra manera en un duelo de tanta paridad, la resolución tuvo que llegar con la serie de penales. En esa instancia, tanto Boretti como Weisburd volvieron a demostrar el gran nivel que tienen y respondieron en varias ocasiones hasta encontrar un campeón. Gimnasia falló en la última y fue Jockey el que cerró la tarde con un gran festejo junto a toda la gente que los acompañó desde Rosario.
Ratificando su condición de candidato y mejor equipo de la provincia, el verdiblanco redondeó un fin de semana perfecto en el que goleó primero a Alma y luego a La Salle para instalarse en la definición que lo consagra por segundo año en fila. El tercer puesto fue para El Quillá A, que en duelo de locales le ganó a La Salle y completó el podio de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe de hockey masculino.
La síntesis
JOCKEY: 17- Jorge Amelong, 34- Juan Araujo, 12- Lucas Boretti (A), 19- Benjamín Casiello, 20- Ignacio Del Castillo, 4- Andrés Giménez , 6- Santino Giustozzi, 22- Santiago Miretti, 5- Alejo Montrasi, 10- Juan Ignacio Montrasi, 85- Sebastián Morlan.
Suplentes: 21- Agustín Bonaudi, 40- José Bonaudi, 45- Marcos Boretti, 1- Ignacio Cegna (A), 11- Francisco Etcheverry, 18- Manuel Lucini, 23- Mateo Podestá, 24- Joaquín Spadoni, 16- Álvaro Verges.
DT: Juan Francisco David.
GER: 23- Fernando Aldana, 7- Emanuel Cassinese, 17- Nicolás Donelly, 22- Exequiel Febre, 4- Francisco Llano, 37- Franco Magnarelli, 6- Julián Monsalvo, 5- Agustín Morad, 8- Patricio Morales, 33- Joaquín Palacio, 1- Manuel Weisburd (A).
Suplentes: 47- Luca Baldi, 51- Agustín Bergia, 43- Gregorio Choi, 32- Tomás Mercol, 11- Tomás Rearte, 111- Santiago Villar.
DT: Leonardo Chao.
Goles: No hubo.
Árbitros: Lucas Pensiero y Carlos Costa.