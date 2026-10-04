Hockey Masculino

Jockey se hizo fuerte en los penales y conquistó la Copa Santa Fe por segundo año consecutivo

Tras igualar sin goles en el tiempo regular, el verdiblanco se impuso en la definición sobre GER y repitió la conquista alcanzada en diciembre del año pasado. El arquero Lucas Boretti fue la gran figura del bicampeón, que en el camino eliminó a Alma Juniors y La Salle. El Quillá A completó el podio.