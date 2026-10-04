En el primer turno y con un muy buen marco de público provisto por los simpatizantes de ambos clubes que llegaron desde Rosario, Duendes y Universitario definieron el título femenino de la Copa Santa Fe. Reeditando la final de la edición 2025, el verdulero y la Academia se volvían a ver las caras para resolver al campeón del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.
Con un gol agónico, Duendes derrotó a Uni y se consagró tricampeón de la Copa Santa Fe
Cuando quedaba menos de un minuto para el final del partido, Denise Wasinski convirtió el 3 a 2 decisivo para el verdulero, que volvió a consagrarse en el sintético de la Asociación Santafesina. El tercer lugar fue de Jockey, que derrotó a GER.
Cumpliendo con los pronósticos, ambos equipos entregaron todo y regalaron una final infartante que parecía encaminarse a los penales pero se terminó resolviendo en la última jugada del cuarto decisivo. El gol convertido por Denise Wasinski a la salida de un corner corto y con menos de un minuto en el reloj sirvió para estampar el 3 a 2 definitivo que significó además el tercer título consecutivo de la Copa Santa Fe para Duendes, que terminó celebrando a lo grande en la flamante cancha de sintético de la ASH.
Gol a gol
En cuanto al desarrollo del encuentro, los 60 minutos fueron de una paridad absoluta, con momentos favorables para uno y otro equipo que se tradujeron a la red. Tras un primer cuarto de estudio y sin emociones, el segundo peldaño fue todo del tricampeon, que golpeó en los momentos justos para irse al descanso largo arriba y por 2 a 0. La ex leona Agustina Bouza al minuto de juego y Candela Nobile de corner corto a los 14 pusieron en ventaja al verdulero.
Con una buena reacción ante la urgencia de revertir el marcador, Uni se puso en partido y hasta consiguió el empate durante el tercer parcial. Cuando se jugaban 10 minutos y desde el corner corto, Delfina Persoglia puso el descuento que encendió la ilusión. La propia número 6, en 14 de juego y nuevamente desde el corto definió con certeza para devolver la paridad al tanteador.
Con el 2 a 2 en la chapa, los últimos 15 fueron de más nervios que juego, con ambos equipos arriesgando poco con los penales en el horizonte. Cuando parecía que el marcador no se movería, la potente definición de Wasinski le dio a Duendes la ventaja y, a la postre, el título.
Ratificando su condición de mejor equipo de la provincia, el elenco rosarino celebró con su gente la coronación de otra gran campaña de la Copa Santa Fe, coronadas hoy como tricampeonas.
En el camino a esta coronación, Duendes dejó en el camino el sábado a La Salle y Jockey en cuartos de final y semifinales respectivamente. Al colegial lo goleó por 7 a 0 mientras que al verde lo derrotó 3 a 0. Precisamente Jockey ocupó el último lugar del podio tras superar 2 a 0 a GER en el duelo por el tercer puesto jugado en la mañana de este domingo.
La síntesis
DUENDES: 12- Ayelen Aimar, 1- Paloma Barrili (A), 6- Candela Bonfiglio, 10- Giuliana Di Terlizi, 3- Pilar González, 8- María Sol Jure, 9- Agustina Bouza, 14- Valentina Mora, 5- Candela Nobile, 11- Denise Wasinski, 2- Bernabela Tirabassi.
Suplentes: 4- Mía Gutierrez, 7- Lucía Pujol, 26- Belén Lavia, 24- Martina Lanese, 15- Lucrecia Panvini, 29- Luisina Marotta, 36- Martina Cosignani, 16- Catalina Schiavi, 30- Pilar Regiardo.
DT: Michel Ocaña
UNIVERSITARIO: 25- Francesca Allaria, 8- María Eugenia Algrain, 50- Rocío Bianchi, 84- Sofía Frontera, 16- Valentina Gilardoni, 10- Pilar Larca, 1- Melanie Mayo (A), 12- Paula Mutti, 24- Lucía Oliveri, 23- Victoria Oviedo, 6- Delfina Persoglia.
Suplentes: 11- Julia Baldelomar, 101- Daniela Benvenutti, 22- Alina Costamagna, 70- Amparo Dalbes, 7- Juana Deni, 13- María Victoria Oviedo, 17- Gina Polastrini, 3- Margarita Tolesco.
DT: Carlos Young
Goles: En el segundo cuarto, al minuto, Bouza (D) y a los 14 min. Nobile (D) de córner corto. En el tercer cuarto, a los 10 y a los 14 min. Persoglia (U), ambos de córner corto. En el último cuarto, a los 14 min. Wasinski (D), de córner corto.
Árbitros: Sofia Ríos (AHL) y Daiana Urbine (ASH)