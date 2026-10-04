Hockey

Con un gol agónico, Duendes derrotó a Uni y se consagró tricampeón de la Copa Santa Fe

Cuando quedaba menos de un minuto para el final del partido, Denise Wasinski convirtió el 3 a 2 decisivo para el verdulero, que volvió a consagrarse en el sintético de la Asociación Santafesina. El tercer lugar fue de Jockey, que derrotó a GER.