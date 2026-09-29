La Municipalidad de Santa Fe llevó adelante con absoluta eficiencia la planificación y ejecución del servicio T3, dispositivo abocado al traslado interno de atletas y comitivas internacionales durante la realización de los Juegos Suramericanos. Para concretar este desafío logístico, la administración local articuló la labor de las tres prestatarias del transporte público urbano (Recreo, Ersa y Autobuses Santa Fe), capitalizando la capacidad operativa instalada de las empresas sin resentir la prestación habitual para los usuarios santafesinos, la cual incluso recibió refuerzos ante la mayor afluencia de pasajeros.
Santa Fe garantizó con éxito la logística de transporte para los atletas de los Juegos Suramericanos
Con un despliegue sin precedentes que superó los 41.000 kilómetros recorridos, el sistema de transporte urbano coordinó el traslado de casi 1.500 deportistas sin alterar el servicio habitual de la ciudad.
El diagrama de movilidad se vertebró en función del calendario de cada disciplina deportiva, estructurándose en tres corredores estratégicos: un circuito metropolitano dentro de la capital provincial, una conexión hacia el Invencible Centro Internacional de Tiro en la localidad de Recreo y un enlace interprovincial orientado al Estadio Mundialista de Sóftbol en Paraná. Mientras que los trayectos hacia Recreo y la capital entrerriana operaron bajo frecuencias y horarios prefijados, la red local funcionó con un flujo continuo y esquemas de refuerzo en los momentos de pico de demanda.
Entre el 11 y el 26 de septiembre, a lo largo de las 16 jornadas de competencia, el operativo estuvo activo diariamente de 6:00 a 23:00 horas, acumulando un volumen total superior a los 41.000 kilómetros recorridos. De ese total, cerca de 33.000 kilómetros correspondieron al ejido santafesino, 7.000 al enlace con Paraná y 1.300 al trayecto hacia Recreo. La logística involucró de manera directa a 23 coches y un equipo humano de 50 trabajadores, entre conductores e inspectores de las firmas concesionarias.
El despliegue garantizó la movilidad fluida de casi 1.500 competidores entre la Villa Suramericana, los campos de entrenamiento y las sedes oficiales de los eventos. Las disciplinas que registraron la mayor concentración de traslados fueron atletismo, hockey, balonmano, remo convencional, sóftbol y tiro deportivo, requiriendo un constante seguimiento operativo para cumplir con los estándares de puntualidad requeridos.
El monitoreo de la flota se realizó íntegramente en tiempo real mediante tecnología GPS y cámaras de seguridad instaladas a bordo de las unidades. A este soporte tecnológico se sumó la asistencia de más de 20 voluntarios, quienes acompañaron a las delegaciones, facilitaron los ascensos y permitieron identificar de inmediato la necesidad de incorporar unidades adicionales. La articulación fue permanente entre las direcciones municipales de Transporte, técnica deportiva y atención al participante, manteniendo contacto directo con los jefes de misión de cada país para ajustar el cronograma de forma diaria.
Dentro de las intensas jornadas de trabajo surgieron episodios singulares vinculados al extravío de pertenencias de valor en los coches. Entre los hechos más destacados se contó el hallazgo de dos palos de hockey pertenecientes a integrantes del seleccionado argentino Las Leonas, los cuales fueron restituidos velozmente en la sede de la Asociación Santafesina de Hockey antes del inicio de su encuentro. Asimismo, la revisión sistemática que realizaban los choferes al término de cada recorrido permitió recuperar y devolver teléfonos móviles, anteojos, auriculares y hasta un bolso completo con indumentaria oficial de sóftbol.
La labor desarrollada durante la cita continental ratificó la solvencia técnica y logística de Santa Fe para albergar acontecimientos de escala internacional. El rendimiento del sistema de transporte de pasajeros no solo resolvió las demandas del certamen mediante una red integrada y monitoreada, sino que consolidó el perfil de la capital santafesina como una sede preparada e idónea para la organización de futuros eventos deportivos y culturales de gran magnitud.