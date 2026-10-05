Gira asiática

Ecuador volvió a empatar y perdió por penales ante Panamá en el cierre de la Copa Kirin

La selección ecuatoriana igualó 1-1 ante Panamá por el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin y perdió 7-6 en la definición desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cerró así su primera gira al frente de la “Tri” sin triunfos, con dos empates y una derrota.