La Selección de Ecuador cerró su participación en la Copa Kirin con un empate 1-1 ante Panamá y una derrota por 7-6 en la definición por penales. El resultado dejó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en el cuarto puesto del certamen amistoso y sin victorias en su primera gira por Asia al frente de la “Tri”.
Ecuador volvió a empatar y perdió por penales ante Panamá en el cierre de la Copa Kirin
La selección ecuatoriana igualó 1-1 ante Panamá por el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin y perdió 7-6 en la definición desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cerró así su primera gira al frente de la “Tri” sin triunfos, con dos empates y una derrota.
Ecuador asumió el protagonismo desde el comienzo y buscó manejar la pelota, aunque Panamá logró incomodarlo con presión y encontró algunos espacios para avanzar. El conjunto sudamericano tuvo mayor iniciativa, pero le costó transformar ese dominio territorial en situaciones claras frente al arco rival.
Cuando el partido se encaminaba al descanso, Panamá aprovechó una de sus oportunidades. A los 37 minutos, Josué Vergara apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja al seleccionado centroamericano.
El gol obligó a Ecuador a modificar su postura para el segundo tiempo. Gallardo adelantó las líneas y su equipo salió decidido a buscar la igualdad.
Riquelme Angulo marcó el primer gol de la era Gallardo
La reacción ecuatoriana tuvo su premio a los 57 minutos. Después de una intensa presión ofensiva, Juan Riquelme Angulo consiguió el 1-1 y se convirtió en el autor del primer gol de la era Gallardo al frente de Ecuador.
A partir de la igualdad, la “Tri” incrementó su dominio y pasó buena parte del complemento instalada cerca del área panameña. El conjunto dirigido por Gallardo tuvo mayor control del juego y buscó el segundo gol, pero no consiguió quebrar nuevamente la resistencia del rival.
Panamá logró sostener el empate hasta el final y llevó la definición al punto penal.
Panamá ganó 7-6 desde los doce pasos
En la tanda de penales, ambos equipos tuvieron una larga definición. Finalmente, Panamá se impuso 7-6 y se quedó con el tercer puesto de la Copa Kirin.
Para Ecuador fue una nueva definición desde los doce pasos en el certamen, luego del empate sin goles ante Japón. En ambos encuentros, la “Tri” terminó quedándose sin el triunfo.
El resultado también prolongó el comienzo sin victorias de Gallardo como entrenador del seleccionado ecuatoriano.
Gallardo cerró su primera gira sin triunfos
El técnico argentino completó sus primeros tres partidos al frente de Ecuador con dos empates y una derrota, sin poder conseguir todavía una victoria.
El debut se produjo con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Luego llegó el empate 0-0 frente a Japón, partido que Ecuador perdió por penales, y finalmente el 1-1 ante Panamá, con otra caída desde los doce pasos.
En sus tres primeros encuentros, el equipo recibió cuatro goles y convirtió apenas uno, justamente el de Riquelme Angulo ante Panamá.
Más allá de los resultados, la gira asiática le permitió a Gallardo sumar sus primeros partidos al frente de la “Tri” y comenzar a evaluar jugadores y funcionamiento de cara a los próximos compromisos del seleccionado ecuatoriano.