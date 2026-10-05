El hockey formativo de El Quillá sumó una nueva alegría. El equipo Amarillo se consagró campeón del Regional Sub 16 “D”, luego de imponerse en una final que tuvo emoción hasta el último instante y necesitó de los shootouts para definir al ganador.
El Quillá Amarillo se consagró campeón del Regional Sub 16 “D”
Las “Tiburonas” se quedaron con el título luego de una final vibrante que terminó igualada 3-3 y se definió por shootouts. Pilar Saldaña fue elegida como la mejor jugadora del partido decisivo.
Las “Tiburonas” llegaron a estar 3-1 arriba gracias a los goles de Agus Diburzi, Gianna Bertolotti y Juana Roca, pero Somisa consiguió reaccionar sobre el cierre y alcanzó el empate 3-3, llevando la definición a los shootouts.
Allí, el conjunto santafesino volvió a mostrar carácter. Roma Giudici, Emma De Pro y Pilar Saldaña convirtieron para El Quillá, mientras que Clara Toribio se transformó en una de las figuras al contener tres ejecuciones. De esta manera, el equipo santafesino selló el triunfo y desató el festejo por el campeonato.
Además, Pilar Saldaña fue reconocida como la mejor jugadora de la final, completando una jornada especial para el plantel.
Un equipo que se armó en dos meses
Tras la consagración, el entrenador Gastón Rojas destacó especialmente el camino recorrido por un plantel que se conformó en poco tiempo y reunió jugadoras provenientes de distintas categorías y líneas del club.
“Este equipo y el viaje se armó en casi dos meses, con ayuda de un par de padres que se metieron en esta locura”, explicó el DT. El grupo estuvo integrado por jugadoras Sub 16 y Sub 14 de Amarilla, además de dos Sub 14 de la Azul y representantes de la Blanca.
Según Rojas, la expectativa inicial era llegar hasta las semifinales, pero el equipo fue creciendo a medida que avanzó el torneo. “Fuimos paso a paso”, resumió, al tiempo que resaltó el trabajo del cuerpo técnico y de quienes acompañaron al plantel.
El entrenador reconoció que la fase de grupos presentó dificultades y que conseguir la clasificación significó un punto de inflexión. A partir de allí, el equipo pudo preparar especialmente tanto la semifinal como la definición.
“Fueron dos momentos distintos donde jugamos a gran nivel. En algún momento este grupo iba a dar que hablar... y qué lindo momento fue este”, expresó Rojas luego del título.
El resultado de un proceso
Más allá del campeonato, el entrenador puso el foco en el crecimiento de la línea Amarilla dentro de las divisiones inferiores de El Quillá.
Se trata, explicó, de un proceso que lleva cerca de cinco o seis años y que comienza a mostrar sus resultados. Ese desarrollo no solamente se refleja en los logros propios, sino también en el aporte de jugadoras que posteriormente participan en la línea Azul y en seleccionados.
La conquista del Regional Sub 16 “D” aparece así como un nuevo paso para las divisiones formativas del club santafesino y como el premio para un plantel que llegó al torneo con expectativas moderadas y terminó celebrando el campeonato.