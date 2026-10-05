“Quedan cinco finales y estamos en carrera”

Los jugadores y Madelón están al día: Spahn fue a Casa Unión para “apoyar”

Antes del partido con Boca en La Bombonera, el plantel profesional y su cuerpo técnico percibieron los haberes de agosto como se estila en el fútbol argentino. El viernes, a las 21.45, llega Defensa y Justicia al 15 de Abril.