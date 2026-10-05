Después del cimbronazo en La Bombonera, con el 0-3 ante Boca, Unión inicia esta semana con la misión de cortar la seguidilla de derrotas e intentar volver a la senda del triunfo, este viernes a las 21.45 cuando reciba a Defensa y Justicia. El presidente Spahn fue a la práctica.
Los jugadores y Madelón están al día: Spahn fue a Casa Unión para “apoyar”
Antes del partido con Boca en La Bombonera, el plantel profesional y su cuerpo técnico percibieron los haberes de agosto como se estila en el fútbol argentino. El viernes, a las 21.45, llega Defensa y Justicia al 15 de Abril.
Sueldos al día y apoyo para salir de la malaria
Tal como se esperaba en el Mundo Unión, después del impacto de la primera cuota de los rusos por la venta del uruguayo Maizon Rodríguez, los dirigentes pusieron al día al plantel profesional y al cuerpo técnico, con los tiempos habituales del fútbol argentino. O sea, el mes de agosto.
Al mismo tiempo, el propio presidente Luis Spahn, junto con el tesorero Rodrigo Rosso y algunos dirigentes más, se hicieron presentes en el predio tatengue de Casa Unión para estar al lado de los jugadores y del staff técnico.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, la intención de los dirigentes es manifestar apoyo después del duro golpe y mirar lo que viene. "Quedan cinco finales, son 15 puntos y estamos en carrera en todos los frentes. No hay nada descartado".
Esas famosas cinco finales de las que hablaron los dirigentes con Leo Madelón y los jugadores arrancan con Defensa y Justicia de local este viernes a las 21.45 en el estadio 15 de Abril. Después, aparecen en el fixture (por ahora sin día ni horario): Deportivo Riestra en su cancha, Estudiantes de La Plata acá en Santa Fe, Newell's Old Boys de Rosario en el Parque Independencia y Vélez Sarsfield cerrando la temporada en el reducto rojiblanco de López y Planes.
En su zona, donde perdió bastante terreno, Unión está noveno con 13 unidades y se está quedando afuera de los cruces. El último que clasifica con el puesto 8 es Independiente de Avellaneda que suma 17 unidades, por lo tanto el Tate está a cuatro unidades cuando faltan 15.
En la tabla anual y acumulada, la situación (pensando en volver al plano internacional) es mucho peor, ya que el Tate acumula 34 unidades y está ubicado 18 de 30 equipos. Por ahora, sin ganar cupos extra, el último que se mete en la Copa Conmebol Sudamericana 2027 es River Plate con 42 puntos. O sea, quedó a 8 de la Sudamericana cuando faltan jugar 15.
En el contexto de los números que se vinieron a pique en el Mundo Unión aparece el tema del goleo, algo que se complica mucho más después del 0-3 contra Boca en La Bombonera. Si uno contabiliza lo que va del 2026 para el equipo de Leo Madelón, la defensa nunca pudo frenar el temporal.
El Halcón llega a Santa Fe con viento a favor
El Unión de Madelón recibió 39 goles en 27 partidos, por lo que es el equipo más goleado; ahora con estadística compartida con Estudiantes de Río Cuarto, que está perdiendo la categoría. Al mismo tiempo, si se toman los números del Torneo Clausura, también es el equipo más goleado, sufriendo 19 goles en 11 partidos.
Finalmente, con el tema porcentajes, resultados y proyecciones, hay que recordar que al Tate se le borra una muy buen campaña del "Kily" Cristian Alberto González con 60 puntos en la temporada 2024. De esos 60 de hace dos años, ya "bajó" a 39 en el 2025 y por ahora se clavó en 34 para la temporada vigente cuando faltan cinco fechas para el final.
Los que peinan canas y hacen viejos cálculos de supervivencia en el promedio calculan que "se debiera llegar a un piso de 45": para ello debieran sumar 11 de los 15 puntos que quedan por disputar.
Así las cosas, esta frase de los dirigentes que fueron a Casa Unión post Boca ("quedan cinco finales y estamos en carrera") cobra más fuerza que nunca, por más que algunos de los frentes (zona de grupo, acumulada Sudamericana o la de promedio) aparezca más complicado que otro como consecuencia de estas preocupantes tres derrotas al hilo: Talleres, Independiente, Boca.
El rival que aparece en el horizonte del Tate, Defensa y Justicia, viene de golear en apenas un tiempo al "Ciclón". El Halcón de Julio Vaccari dominó de principio a fin. Jeremías Lucco abrió el marcador a los 11 minutos y, sobre el cierre del primer tiempo, David Martínez y David Barbona liquidaron el partido en apenas un par de minutos.
El equipo del "Gallego" Rubén Darío Insúa intentó reaccionar en el complemento con los ingresos de Facundo Gulli y Matías Reali, pero ya era tarde.
El momento más caliente llegó en el entretiempo. Martín Saric, integrante del departamento de fútbol profesional, se acercó a uno de los alambrados para intentar dialogar con los hinchas, y la conversación terminó en insultos y un fuerte entredicho.
Desde la tribuna también bajaron cánticos con insultos directos contra Culotta y el ya clásico "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", dirigido a la comisión directiva presente en el estadio. San Lorenzo lleva tres partidos sin ganar y, tanto en el clásico ante Boca en el Nuevo Gasómetro como en Varela, se fue derrotado con claridad.
En el Clausura solo ganó tres partidos, todos 1-0 y de local, quedó a cinco puntos de la zona de playoffs y prácticamente sin chances de jugar copas internacionales en 2027. Además, ya fue eliminado de la Copa Argentina por Riestra.
El malestar deportivo se suma a una situación económica delicada. La gestión de Culotta informó un pasivo de 67 millones de dólares y, según el sitio San Lorenzo Primero, la dirigencia analiza pedir un concurso de acreedores ante los embargos que se acumulan, como el reciente reclamo del extécnico Damián Ayude.
Para avanzar, el oficialismo necesitaría 68 de los 90 votos de la asamblea, una mayoría difícil de conseguir. Por eso también evalúa la alternativa de un plebiscito entre los socios.
Volviendo al rival del Tate, Julio Vaccari post victoria 3-0 ante San Lorenzo y antes de Unión aseguró: "Las claves de la victoria pasaron por la efectividad de los futbolistas de Defensa, y por la entrega que tuvieron ellos para con el partido".