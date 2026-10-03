Luego del 0 - 3 en la Bombonera

Madelón, autocrítico tras la goleada ante Boca: "Estoy perdiendo terreno y eso no me gusta"

El entrenador rojiblanco habló del “desmadre” del plantel, que todavía los jugadores se están conociendo y que “voy a hablar seriamente con mi gente y con los dirigentes, porque a mí me gustan otras cosas”.