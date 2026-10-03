A Leo Madelón se le notaba claramente esa mezcla de tristeza, abatimiento e incertidumbre. Esto último lo deslizó casi al pasar con una frase de ocasión, pero recalcó que hablará seriamente con los dirigentes. Subyace la sensación de que más allá de esa “falta de comunicación” puntual que refirió cuando habló de la salida de Maizon Rodríguez –el último de los jugadores que dejó el club-, enterándose al día siguiente del partido con Sarmiento que el defensor se iba del club, hay otras realidades que el técnico desliza por la superficie o directamente calla.
Madelón, autocrítico tras la goleada ante Boca: "Estoy perdiendo terreno y eso no me gusta"
El entrenador rojiblanco habló del “desmadre” del plantel, que todavía los jugadores se están conociendo y que “voy a hablar seriamente con mi gente y con los dirigentes, porque a mí me gustan otras cosas”.
“El análisis de los partidos que perdimos fue el mismo: muchos de los errores cometidos fueron nuestros. Siempre hablo del recambio de jugadores que se dio y es difícil, porque nos ha llevado a perder esa mística”, dijo Madelón y agregó: “Estoy perdiendo terreno y eso no me gusta porque tengo raíces muy profundas en este club. Nunca hay que descartar que tengamos posibilidades de seguir y clasificar, pero este no es el camino. Vivo pensando en Unión todo el día, tengo una historia con Unión muy grande, por eso me duele mucho todo esto que está pasando”.
Respecto del partido y el sistema empleado, con un 4-1-4-1 bien definido, dijo que “el sistema fue bueno los primeros minutos, pero Boca está derecho, está simple y tiene jugadores de mucha jerarquía”.
Agregó que “no es que somos un desastre y vulnerables, pero la realidad es que equiparamos a los rivales hasta cierto punto. E insisto que perdimos partidos por errores nuestros”.
Sobre los pasos a seguir y ante la consulta de El Litoral si este es el peor momento de todos los ciclos como entrenador que tuvo en Unión (el actual es el cuarto), mencionó que “tengo que reflexionar bien, hoy, mañana y el domingo y buscar la mejor manera. Debo encontrar un cambio urgente para el viernes ante otro duro adversario como lo será Defensa y Justicia”.
“Juegan los jugadores y yo los defiendo. A Aldosivi, Instituto y Sarmiento los ganaron los jugadores, yo me hago cargo de las derrotas porque siempre he sido así. Hicimos los cambios para mejorar. El segundo tiempo arrancamos mejor, se lo pudimos empatar y al partido lo terminó ganando Boca sin acelerar a fondo y tirándonos toda esa jerarquía que tiene”, continuó diciendo un Madelón que no le escapó a las respuestas pero con un tono de mucha tristeza por el resultado.
Volviendo al planteo, dijo que “había que hacerse fuerte, traté de equiparar con lo que tengo pero no salió. No llegamos a nuestro techo porque sigo conociendo jugadores. Rocha se tiene que acomodar con Ludueña, el plantel se desmadró mucho, hubo una sangría importante, yo pongo el lomo y trato de hacer lo mejor”, dijo Madelón, mencionando de manera subrepticia su opinión en cuanto a lo que ocurrió en el mercado de pases.
Charla pendiente con los dirigentes
Luego dijo una frase contundente: “Voy a hablar seriamente con mi gente y los dirigentes, porque a mí me gustan otras cosas y no éstas que están pasando. Con Independiente arrancamos bien, íbamos ganado y en minutos partidos lo perdimos”, dijo Madelón, reiterando declaraciones que ya formuló y haciendo notar que le costó mucho digerir aquella derrota. “Yo cuido mucho a ‘mi unioncito’, por eso trataré de encontrar la forma de dar vuelta esta historia”, concluyó.