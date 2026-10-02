Perdió bien en la Bombonera

Unión, superado y regalando otra vez goles de cabeza

Unión tuvo 20 minutos iniciales interesantes. Después, todo fue de Boca, que llegó al gol en una jugada de pelota quieta y un cabezazo de Di Lollo, ratificando la fragilidad del Tate en este tipo de jugadas. Flores, la mejor aparición del fútbol argentino de los últimos tiempos, puso el 3 a 0 final con dos lindos goles.