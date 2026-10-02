Unión X ante Boca por X a X este viernes en la noche por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Copa de la Liga
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión ante Boca
El encuentro se disputó este viernes desde las 21:30 horas en La Bombonera por el Torneo Clausura.
Unión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel Foglia.
El encuentro se disputó desde las 21:30 horas en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez.
Boca se impuso por 3 a 0 con goles de Di Lollo y Flores.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Unión
El Tatengue ya tiene la agenda definida en el Torneo Clausura. Enfrentará el próximo viernes 9 de octubre a Defensa y Justicia.
Será en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe desde las 21:45 horas.
Después de este quedarán cuatro partidos: vs Riestra, vs Estudiantes, vs Newell’s y vs Vélez.
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