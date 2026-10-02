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Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión ante Boca

El encuentro se disputó este viernes desde las 21:30 horas en La Bombonera por el Torneo Clausura.

Unión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel Foglia.Unión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel Foglia.
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Unión X ante Boca por X a X este viernes en la noche por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 21:30 horas en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez.

Boca se impuso por 3 a 0 con goles de Di Lollo y Flores.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Unión

El Tatengue ya tiene la agenda definida en el Torneo Clausura. Enfrentará el próximo viernes 9 de octubre a Defensa y Justicia.

Será en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe desde las 21:45 horas.

Después de este quedarán cuatro partidos: vs Riestra, vs Estudiantes, vs Newell’s y vs Vélez.

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