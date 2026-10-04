Defensa y Justicia, rival de Unión este mismo viernes a las 21.45 en Santa Fe, goleó 3-0 a San Lorenzo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, en Florencio Varela, por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Unión recibe a un Defensa muy agrandado: segundo y cerca de Copa
Este mismo viernes, desde las 21.45, el Halcón de Varela pisará el 15 de Abril. El Tate de Madelón llega con tres derrotas al hilo y debe reaccionar con el aliento de su gente en López y Planes.
El Halcón vuela seguro a Santa Fe
Los de Julio Vaccari superaron a Boca y quedaron segundos en la zona A. Además, quedaron a un punto de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.
El Tate lo recibirá con tres derrotas al hilo, siendo el equipo más goleado del fútbol argentino y lejos en todas las tablas. Debe reaccionar, sí o sí, con el empuje de su gente en el 15 de Abril.
En cuanto a lo futbolístico del próximo rival, para algunos fue sorpresa en Florencio Varela. Defensa y Justicia le ganó a San Lorenzo 3-0: le hizo tres goles en el primer tiempo, en el partido correspondiente a la 11° fecha del torneo Clausura, y le sumó preocupaciones en la crisis institucional y futbolística que vive el equipo de Boedo.
Padece en los dos arcos: lo vulneran fácil y le cuesta muchísimo convertir: apenas suma cuatro tantos en el campeonato.
Al finalizar los primeros 45 minutos, el equipo de Julio Vaccari ya se imponía por los goles de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona, los dos últimos en los instantes finales, mientras Rubén Darío Insua maldecía al aire y no podía creer lo que estaba observando.
Ese sería el marcador final del cotejo, que confirma el buen momento de Defensa y las preocupaciones que sigue sumando Insua, que desde su regreso en su tercera etapa en el Ciclón no pudo ganar, con un empate y dos caídas.
El Ciclón tenía la necesidad imperiosa de levantar su imagen luego de la derrota sufrida ante Boca, en el Nuevo Gasómetro, en la jornada anterior.
Si bien la derrota había sido por 2-0, la diferencia futbolística entre ambos había sido mucho mayor, incluso así lo había manifestado el entrenador. “Nos superaron en todas las líneas. Ya era complicado once contra once, más luego después de la expulsión”, había dicho para considerar la tarjeta roja que vio Manuel Insaurralde antes del entretiempo del clásico.
El primer gol este sábado fue a los 11 minutos, con una jugada que tuvo el ADN del Halcón.
Tras una recuperación en la zona baja, hubo un gol que se gestó en apenas ¡6 pases!: un apoyo defensivo de David Martínez hacia el arquero Borgogno, una salida y continuidad limpia para que, en seis pases y todo al ras del piso, una gran asistencia de Maximiliano Porcel -una de las figuras- deje de cara al gol a Jeremías Lucco.
Se nota la mano de Julio Vaccari
Golazo (aunque también se vio una pasiva marca de San Lorenzo en todos los sectores del campo).
El trámite era dentro de todo parejo, pero los detalles empezaban a jugar a favor del local. Y en ese interín a San Lorenzo le anularon bien dos goles, ambos por posición adelantada.
El primero a Rodrigo Auzmendi, tras un pase filtrado de Farías; el segundo a Alexis Cuello, que cabeceaba a la red, pero estaba inhabilitado tras un centro de De Rittis y un toque de Auzmendi. Y encima hubo un par de insultos futboleros entre los propios jugadores de San Lorenzo, entre Farías y Auzmendi, dos de los tres delanteros con los que Insua salió a jugar el partido.
Y en dos minutos (a los 44 y 46) llegaron los estiletazos del local: primero con la aparición de David Martínez, tras una segunda jugada de córner y un centro envenenado de Barbona sobre el segundo palo; luego con una gran asistencia de Porcel que encontró a Barbona para sacar el zurdazo cruzado: 3-0. En el segundo gol se pidió posición adelantada del defensor central, pero estaba habilitado.
Insua, al que se lo vio bastante alterado con gestos y quejándose con frases hacia el banco de suplentes (un comportamiento inusual), intentó hacer reaccionar al equipo con modificaciones en el entretiempo: ingresaron Facundo Gulli y Matías Reali por Perruzzi y Cuello, respectivamente.
Y 8 minutos después del entretiempo realizó una tercera modificación: Gustavo Del Prete por Tripichio. El capitán se fue masticando bronca, no entendiendo la modificación.
En el esquema inicial 3-4-1-2 de Insua, los cuatro mediocampistas tenían más corte defensivo: los carrileros Tripichio y De Ritis, el doble 5 compuesto por Mauricio Cardillo e Ignacio Perruzzi. Y hubo poca fluidez con el tridente ofensivo Farías, Auzmendi y Cuello.
En el arranque del segundo tiempo, el VAR debió revisar una jugada por posible expulsión, tras una plancha de David Martínez dada a Auzmendi.
El árbitro Luis Lobo Medina sólo le mostró una tarjeta amarilla. Y luego hubo otra polémica: Damián Fernández le dio un cabezazo sin pelota (en otro lado opuesto a donde estaba la jugada) a Gustavo del Prete y Silvio Trucco, a cargo del VAR, no dijo nada. El juez principal sólo amonestó.
San Lorenzo tuvo más tiempo la pelota con Reali y Gulli, pero le costó generar chances de riesgo claras. Apenas un cabezazo de Auzmendi que Borgogno mandó al tiro de esquina tras un tiro libre ejecutado con efecto por Gulli.
El local, en cambio, no dejó de atacar pero empezó a manejar los tiempos de otra manera. Leandro Fernández, retrasado más allá de su función de centrodelantero, filtró un pase para dejar mano a mano a Lucco pero achicó bien Devecchi como líbero.
Un contraataque de Tiziano Perrotta en superioridad numérica pudo terminar en el cuarto gol local, pero el remate de Domingo Blanco se fue desviado.
San Lorenzo no puede levantarse. El ciclo de Néstor Gorosito duró apenas 8 partidos. El del Gallego Insua tampoco comenzó bien. Sufre en defensa y también la falta de gol: apenas convirtió cuatro tantos en el torneo Clausura (dos fueron de Auzmendi, uno de Cuello y el restante de Farías). Señales de un equipo en crisis y sin soluciones a la vista.
Del otro lado, el Halcón llegará este viernes a Santa Fe con su mejor cara: goleó a un grande, está sólido en la parte alta de la zona y acaricia un posible retorno al campo internacional: a un punto de jugar la Copa Sudamericana.