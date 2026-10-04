En un tiempo goleó 3-0 a San Lorenzo

Unión recibe a un Defensa muy agrandado: segundo y cerca de Copa

Este mismo viernes, desde las 21.45, el Halcón de Varela pisará el 15 de Abril. El Tate de Madelón llega con tres derrotas al hilo y debe reaccionar con el aliento de su gente en López y Planes.