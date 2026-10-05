La Liga Reconquistense de Fútbol tiene una nueva página para guardar en su historia. Su Selección Sub 15 se consagró campeona provincial después de protagonizar una final vibrante ante la Liga Deportiva del Sur, con sede en Alcorta, en una jornada que tuvo todos los condimentos de una verdadera definición.
La Reconquistense gritó campeón y se quedó con la corona provincial
La Selección Sub 15 de la Liga Reconquistense de Fútbol se consagró campeona provincial luego de igualar 2 a 2 ante la Liga Deportiva del Sur y vencer 3 a 2 en la definición por penales. La final se disputó el domingo en el estadio del Club Mitre de Esperanza.
El partido se disputó el domingo 4 de octubre en el estadio del Club Mitre de la ciudad de Esperanza y terminó igualado 2 a 2 durante los 90 minutos. La historia del campeonato, entonces, debió resolverse desde los doce pasos, donde la Reconquistense mostró temple, personalidad y terminó imponiéndose por 3 a 2.
Una final que tuvo de todo
El encuentro fue intenso y parejo. La Selección Reconquistense encontró sus goles en los pies de Ángel Federico Luna y Eloy Giovanni Centurión, mientras que para la Liga Deportiva del Sur marcaron Juan Cruz Maciel y Lautaro Dúchamd.
Con el 2 a 2 definitivo, llegó el momento de mayor tensión. La definición por penales volvió a poner a prueba a los jóvenes protagonistas, que debieron afrontar la presión de jugar por un título provincial.
Para la Reconquistense convirtieron Valentino Rodríguez, Ramiro Ezequiel Ledesma y Eloy Giovanni Centurión, mientras que Alexis Alejandro Fernández no pudo convertir.
Del otro lado, Mateo Montesanto y Juan Cruz Maciel marcaron para la Liga Deportiva del Sur, mientras que Bautista Martino, Lucas Julián Milani y Mateo Dúchamd no lograron transformar sus remates en gol.
El resultado final fue 3 a 2 para la Liga Reconquistense, que pudo levantar la copa y celebrar un campeonato construido a lo largo de un proceso que reunió a jugadores, entrenadores, dirigentes y familias.
El valor de formar y acompañar
El plantel campeón estuvo integrado por Ian Yulian Bertschi, Valentino Rodríguez, Helder Rene Richter, Benjamín Nahuel Paulin, Augusto Muchut, Juan Francisco Sinchich, Valentín Román Aguirre, Juan Martín Sinchich, Emiliano Acevedo, Ángel Federico Luna, Joaquín Sebastián Sánchez, Federico Gabriel Paz, Agustín Lovisa, Eloy Giovanni Centurión, Alexis Alejandro Fernández, Lucas Francisco Lemos, Rodrigo Nicolás Ojeda y Ramiro Ezequiel Ledesma.
Más allá de la copa, el logro representa el resultado del trabajo que realizan diariamente los clubes de la región en la formación de sus futbolistas. Cada entrenamiento, cada partido y cada familia que acompaña forma parte de un camino que tuvo su premio mayor en Esperanza.
Desde la Liga Reconquistense destacaron y felicitaron a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes que acompañaron el proceso. También hubo un reconocimiento especial para las familias, protagonistas silenciosas pero fundamentales en cada etapa.
La Sub 15 de la Liga Reconquistense ya tiene su corona provincial. Un título que celebra el presente, pero que también mira hacia adelante: porque detrás de estos campeones hay clubes que siguen formando, chicos que sueñan y una Liga que vuelve a demostrar que el fútbol juvenil de la provincia tiene mucho para ofrecer.