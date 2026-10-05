Provincial Sub 15

La Reconquistense gritó campeón y se quedó con la corona provincial

La Selección Sub 15 de la Liga Reconquistense de Fútbol se consagró campeona provincial luego de igualar 2 a 2 ante la Liga Deportiva del Sur y vencer 3 a 2 en la definición por penales. La final se disputó el domingo en el estadio del Club Mitre de Esperanza.