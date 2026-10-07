La tensión en la selección de Portugal creció en las últimas horas luego de que Cristiano Ronaldo hiciera pública su versión del conflicto con el entrenador Jorge Jesús. El delantero cuestionó una decisión del técnico y explicó los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración antes del próximo compromiso del conjunto nacional.
La crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús suma un nuevo capítulo en Portugal
El delantero hizo pública su versión del conflicto con Jorge Jesús tras abandonar la concentración, pero hasta el momento ninguno de sus compañeros expresó públicamente su respaldo. La disputa se originó por un supuesto incumplimiento de un acuerdo durante el partido ante Noruega.
Sin embargo, el comunicado del capitán portugués no tuvo, al menos públicamente, el respaldo de sus compañeros. Ningún integrante del plantel reaccionó de manera favorable a la publicación ni realizó declaraciones para respaldar al delantero, en medio de una situación que mantiene la atención puesta sobre el vestuario.
La ausencia de pronunciamientos no implica necesariamente una postura unánime contra Ronaldo, pero sí evidencia que los futbolistas optaron por mantener distancia y evitar intervenir públicamente en la disputa entre el referente del equipo y el entrenador.
El origen del conflicto entre Ronaldo y Jorge Jesús
La controversia comenzó durante el partido ante Noruega. Según la versión expuesta por Ronaldo, Jorge Jesús le pidió que realizara el precalentamiento durante el entretiempo y le indicó que ingresaría al campo de juego durante aproximadamente 30 minutos.
El delantero cumplió con la indicación, pero finalmente no ingresó. Para Ronaldo, esa decisión representó un incumplimiento del acuerdo alcanzado previamente con el entrenador.
La situación derivó posteriormente en un nuevo desencuentro entre ambos durante la concentración. El futbolista consideró que se había quebrado nuevamente la palabra acordada y decidió abandonar el grupo antes del siguiente encuentro de Portugal.
El episodio profundizó así una relación que ya atravesaba un momento de tensión y abrió un escenario inesperado para el seleccionado portugués.
Ronaldo no renunció a la selección
Pese a su salida de la concentración, Cristiano Ronaldo aclaró que no renuncia al seleccionado portugués. El capitán sostuvo que continuará disponible para representar a su país siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas, pueda mantener su nivel en el club y cumpla con la sanción que corresponda.
De esta manera, el futuro inmediato del delantero con Portugal no está cerrado. La incógnita pasa ahora por cómo evolucionará su relación con Jorge Jesús y cuál será la postura del resto del plantel cuando Ronaldo vuelva a integrarse al seleccionado.