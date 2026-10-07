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La crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús suma un nuevo capítulo en Portugal

El delantero hizo pública su versión del conflicto con Jorge Jesús tras abandonar la concentración, pero hasta el momento ninguno de sus compañeros expresó públicamente su respaldo. La disputa se originó por un supuesto incumplimiento de un acuerdo durante el partido ante Noruega.

Cristiano Ronaldo, en conflicto con Jorge Jesús: sus compañeros no salieron a respaldarloCristiano Ronaldo, en conflicto con Jorge Jesús: sus compañeros no salieron a respaldarlo
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La tensión en la selección de Portugal creció en las últimas horas luego de que Cristiano Ronaldo hiciera pública su versión del conflicto con el entrenador Jorge Jesús. El delantero cuestionó una decisión del técnico y explicó los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración antes del próximo compromiso del conjunto nacional.

Sin embargo, el comunicado del capitán portugués no tuvo, al menos públicamente, el respaldo de sus compañeros. Ningún integrante del plantel reaccionó de manera favorable a la publicación ni realizó declaraciones para respaldar al delantero, en medio de una situación que mantiene la atención puesta sobre el vestuario.

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La ausencia de pronunciamientos no implica necesariamente una postura unánime contra Ronaldo, pero sí evidencia que los futbolistas optaron por mantener distancia y evitar intervenir públicamente en la disputa entre el referente del equipo y el entrenador.

El origen del conflicto entre Ronaldo y Jorge Jesús

La controversia comenzó durante el partido ante Noruega. Según la versión expuesta por Ronaldo, Jorge Jesús le pidió que realizara el precalentamiento durante el entretiempo y le indicó que ingresaría al campo de juego durante aproximadamente 30 minutos.

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El delantero cumplió con la indicación, pero finalmente no ingresó. Para Ronaldo, esa decisión representó un incumplimiento del acuerdo alcanzado previamente con el entrenador.

La situación derivó posteriormente en un nuevo desencuentro entre ambos durante la concentración. El futbolista consideró que se había quebrado nuevamente la palabra acordada y decidió abandonar el grupo antes del siguiente encuentro de Portugal.

Soccer Football - Nations League - Group A4 - Norway v Portugal - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo on the substitutes bench before the match Lise Aserud/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. TPX IMAGES OF THE DAYRonaldo y Jorge Jesús, enfrentados: el silencio del plantel suma tensión en Portugal

El episodio profundizó así una relación que ya atravesaba un momento de tensión y abrió un escenario inesperado para el seleccionado portugués.

Ronaldo no renunció a la selección

Pese a su salida de la concentración, Cristiano Ronaldo aclaró que no renuncia al seleccionado portugués. El capitán sostuvo que continuará disponible para representar a su país siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas, pueda mantener su nivel en el club y cumpla con la sanción que corresponda.

Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Press Conference - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal coach Jorge Jesus during the press conference Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.Ronaldo y Jorge Jesús, enfrentados: el silencio del plantel suma tensión en Portugal

De esta manera, el futuro inmediato del delantero con Portugal no está cerrado. La incógnita pasa ahora por cómo evolucionará su relación con Jorge Jesús y cuál será la postura del resto del plantel cuando Ronaldo vuelva a integrarse al seleccionado.

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