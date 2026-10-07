Fútbol internacional

La crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús suma un nuevo capítulo en Portugal

El delantero hizo pública su versión del conflicto con Jorge Jesús tras abandonar la concentración, pero hasta el momento ninguno de sus compañeros expresó públicamente su respaldo. La disputa se originó por un supuesto incumplimiento de un acuerdo durante el partido ante Noruega.