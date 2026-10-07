Precedido de 3 derrotas consecutivas, y con un entrenador que pareció emplazarse a sí mismo en la conferencia de prensa post partido en La Bombonera, el del viernes ante Defensa y Justicia asoma como un partido que puede ser determinante para el futuro inmediato de Unión de Santa Fe.
Madelón cambia nombres y vuelve a las fuentes en el trascendental partido ante Defensa
Tras la paupérrima actuación del viernes pasado en La Boca, el técnico de Unión mete cirugía en la formación en un choque bisagra ante el halcón. Regresa el 4-4-2 con Estigarribia y Menossi de arranque. Las dudas están en los costados de la defensa y del mediocampo.
La actuación ante el xeneize debe ser el fondo que tocó este equipo, con la obligación de recuperar la imagen y resurgir tanto en la cancha como en la tabla antes de que sea demasiado tarde.
El cierre de la undécima fecha del Clausura, a 5 partidos del final de la fase regular, encuentra al tatengue con 13 puntos, a 4 de los que hoy cierran la zona de clasificación en este Grupo A de la Liga Profesional.
Con 15 unidades en juego y un par de choques ante rivales directos (Newell’s, Estudiantes, Vélez) en el horizonte, para Unión es urgente la necesidad de cortar la mala racha y volver a ganar en casa y frente al entonado elenco de Julio Vaccari.
Conscientes de esa necesidad, Madelón y su cuerpo técnico preparan el partido con una certeza: la de cambiar tanto las piezas como el esquema para recuperar el nivel y volver a ganar. En un marco de crisis, Leo hace la lógica y vuelve a su 4-4-2 predilecto, dejando de lado la modificación táctica que ensayó sin éxito tanto en Córdoba como ante los de Arruabarrena.
Entre 2 y 4 variantes
De confirmarse este movimiento de fichas, serían “cantados” los regresos al equipo titular de Estigarribia para hacer dupla con Tarragona en el ataque y de Lucas Menossi al centro del campo para complementarse en la tarea de juego y recuperación con Joaquín Mosqueira.
El interrogante pasa por saber quiénes son los elegidos por Madelón para dejar el 11 inicial y ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Tanto Palacios como Luna Diale, Cuello y Malcorra no tuvieron buenos rendimientos en La Bombonera y son candidatos a salir.
De los 4 mencionados habrá dos que comiencen el choque frente al halcón y 2 que tendrán que aguardar su oportunidad sentados junto a Madelón. Por antecedentes no tan lejanos, Palacios y Cuello deberían correr con una (mínima) ventaja, aunque el peso específico de apellidos como el de Luna Diale y, sobre todo, el de Malcorra, abre el interrogante respecto de cómo poblar los costados del mediocampo.
Precisamente hablando de laterales, no habría que descartar retoques en las bandas del bloque defensivo. El ex Racing Tobías Rubio podría disputarle el puesto de titular a un Juan de Dios Pintado que quedó expuesto en el partido contra Boca, mientras que Bruno Pittón tiene chances de estar desde el arranque frente a Defensa en reemplazo del juvenil Ayala.
Con pocas horas por delante pero mucho por definir, el plantel de Madelón transita una semana diferente, que comenzó con los chispazos que surgieron del camarín visitante del Alberto J. Armando, siguió con la visita de Spahn y los dirigentes el domingo a Casa Unión y finalizará en el encuentro ante los de Vaccari.
Con la obligación de ganar para enderezar el rumbo y volver a ilusionarse con jugar playoffs, Unión espera revertir la imagen retomando la receta que tan buenos resultados le trajo en este cuarto ciclo de Madelón al frente del equipo.
El más perjudicado por el VAR
Una estadística que trascendió en las últimas horas y que encendió las alarmas de todos los hinchas de Unión es la que indica que el de la Avenida es el equipo con mayor cantidad de intervenciones negativas por parte del VAR en lo que va de la temporada.
Según publicó el medio digital “Pase Clave”, en lo que va del año fueron 6 las veces que los árbitros recurrieron a la asistencia arbitral desde Ezeiza y fallaron en contra de los intereses rojiblancos.
Esa cifra lo pone por encima de otros cinco equipos (Defensa y Justicia, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club y River Plate), quienes fueron “perjudicados” en cinco oportunidades. Vale recordar que este viernes frente a Defensa, Darío Herrera será el árbitro del partido en campo, quien será acompañado por Sebastián Habib desde la cabina del VAR.