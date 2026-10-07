Dirige Herrera en el 15 de Abril

Madelón cambia nombres y vuelve a las fuentes en el trascendental partido ante Defensa

Tras la paupérrima actuación del viernes pasado en La Boca, el técnico de Unión mete cirugía en la formación en un choque bisagra ante el halcón. Regresa el 4-4-2 con Estigarribia y Menossi de arranque. Las dudas están en los costados de la defensa y del mediocampo.