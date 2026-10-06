El momento requiere de una especial atención. Así lo entendieron los dirigentes de Unión, que se acercaron –como ya lo informó El Litoral- a Casa Unión, el domingo, para charlar con los integrantes del cuerpo técnico y para que los jugadores adviertan la presencia no solo del presidente, sino de otros directivos que lo acompañaron (fueron cinco en total).
Unión, Defensa en la mira y dinero que ingresó por la formación de Domina
La cifra sería de alrededor de 400 mil dólares por el delantero que quedó libre. Hizo todas las inferiores en el club, desde la escuelita. Quedó libre, pero a Unión le correspondían los derechos de formación.
Sin dudas que las declaraciones del técnico (en la semana a un medio de Buenos Aires y también luego del partido) calaron hondo, como así también las de Palacios, que habló de “falta de jerarquía” y deslindó responsabilidades.
Este lunes estaba prevista una reunión de comisión directiva que, por lo que se pudo averiguar, no se llevó a cabo y también se había especulado con la realización de una cena de los dirigentes con el plantel, lo cual tampoco se pudo confirmar. De todos modos, la iniciativa de estar presentes se llevó adelante con el objetivo de aunar esfuerzos con vistas a un duro partido que se avecina (el viernes a las 21.45 ante Defensa y Justicia) en un momento sumamente difícil, con tres derrotas consecutivas, afuera del Reducido y lejos de la clasificación para la Sudamericana, que fue otro de los objetivos planteados por Madelón.
Hoy parece mucho más accesible la clasificación para la ronda de play off, pero para ello tendrá que sacar una muy buena cantidad de puntos en los partidos que faltan. Son cinco fechas y Unión tendrá tres encuentros en condición de local y dos de visitante. En Santa Fe recibirá a Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Vélez; de visitante, deberá ir al Bajo Flores para enfrentar a Deportivo Riestra y luego a Rosario para jugar contra Newell’s.
En cuanto al plantel, no hay problemas de lesionados (a excepción, lógicamente, de Lautaro Vargas, que no podrá jugar hasta el año que viene) y seguramente el técnico volverá al esquema 4-4-2 que abandonó para jugar en la Bombonera ante Boca, en una idea que se plasmó correctamente hasta el minuto 22 del primer tiempo, cuando la buena pegada de Paredes y el cabezazo ganador en el área rojiblanca de Di Lollo, le permitieron al equipo del Vasco Arruabarrena la apertura del marcador, que el pibe Flores se encargó de ampliar con dos lindos e idénticos goles.
Una de las novedades sería la inclusión desde el arranque de Lucas Menossi, que fue al banco ante Boca e ingresó en el segundo tiempo. Entre Palacios, Menossi, Mosqueira, Cuello y Malcorra tendrá que decidir la integración del mediocampo, salvo que Madelón decida otra cosa. El gran problema lo tiene en defensa, ya que hace 18 partidos que al equipo le vienen marcando goles y se ha convertido en uno de los equipos más vencidos del torneo (le hicieron 19 goles), aún a pesar de tener una de las delanteras más goleadoras.
Defensa y Justicia, un rival exigente
El rival no es accesible ni mucho menos. De la mano de Vaccari, ha conseguido un buen nivel de juego y viene de vencer a este decaído San Lorenzo, al que derrotó por 3 a 0. Defensa y Justicia tiene 21 puntos (8 más que Unión), ocupa el tercer puesto (comparte el segundo lugar con Vélez pero es superado por diferencia de goles) y está a cuatro puntos del último clasificado para la Sudamericana, aunque es muy probable que se produzca algún corrimiento y, en ese caso, estaría más cerca todavía de los clasificados.
Ingreso por derechos de Dómina
En lo extrafutbolístico, la novedad más importante de las últimas horas ha sido el hecho de que el club ha cobrado el dinero que le pertenece por los derechos de formación de Jerónimo Domina. No se ha conocido, hasta ahora, la cifra oficial, pero se habla de alrededor de 400 mil dólares, teniendo en cuenta que el ex futbolista de Unión, que quedó libre ante la no renovación de su vínculo laboral, arrancó desde la escuelita y desarrolló toda la carrera en el club hasta que llegó a la Primera División.
Se recuerda el conflicto suscitado entre el jugador (a través de su representante) con el club, que desembocó en la libertad de acción, no sin antes haberlo sido apartado del plantel y no tenido en cuenta, por orden de la dirigencia, ante la intransigencia para renovar el vínculo laboral. Más allá de los derechos que se le asisten, la realidad es que los clubes quedan expuestos y en desventaja ante la presión de los jugadores (o sus representantes) que se niegan a la negociación para quedar en libertad y poder negociar su pase.
La pérdida de Domina fue muy sentida en el mundo rojiblanco porque lo único que percibe, después de haberlo formado durante tantos años (también como persona, porque hizo sus estudios en el IPEI) es el producido de estos derechos de formación que Fifa libera para que Unión lo disponga.
Congreso de fútbol formativo
Por último, se recuerda que sigue abierta la inscripción para participar del congreso de fútbol formativo que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre, en el club, con la participación de destacados disertantes de Conmebol, Afa y la propia institución. Entre ellos, se destacan Diego Placente (DT de la sub 17 y la sub 20 de Argentina), Claudio Vivas y los coordinadores de Unión, Leonardo Aguilar y Ariel Giacinti, además de Santiago Zurbriggen, el director deportivo.