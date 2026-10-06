Temas tatengues

Unión, Defensa en la mira y dinero que ingresó por la formación de Domina

La cifra sería de alrededor de 400 mil dólares por el delantero que quedó libre. Hizo todas las inferiores en el club, desde la escuelita. Quedó libre, pero a Unión le correspondían los derechos de formación.