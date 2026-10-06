Torneo Clausura

Darío Herrera fue designado para arbitrar Unión con Defensa y Justicia

El juez neuquino será la autoridad máxima este viernes a las 21:45 en el estadio 15 de Abril. El Tatengue buscará cortar la racha de tres derrotas consecutivas ante un Halcón que llegará entonado y ubicado en los puestos de vanguardia de la Zona A.