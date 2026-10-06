Unión ya conoce las autoridades arbitrales para lo que será una dura prueba en el estadio 15 de Abril. La Liga Profesional confirmó que Darío Herrera será el encargado de dirigir este viernes a partir de las 21:45, cuando el conjunto santafesino reciba a Defensa y Justicia en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura.
Darío Herrera fue designado para arbitrar Unión con Defensa y Justicia
El juez neuquino será la autoridad máxima este viernes a las 21:45 en el estadio 15 de Abril. El Tatengue buscará cortar la racha de tres derrotas consecutivas ante un Halcón que llegará entonado y ubicado en los puestos de vanguardia de la Zona A.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón llegará a este compromiso urgido de una recuperación futbolística y de resultados. El Tatengue viene de sufrir un duro revés en La Bombonera tras caer por 3 a 0 ante Boca Juniors, acumulación de unidades que se volvió esquiva en las últimas jornadas al registrar un saldo de tres caídas de manera consecutiva. Ante su gente, el elenco rojiblanco buscará mostrar otra cara para sumar de a tres y reencauzar su rumbo en el campeonato.
En la vereda opuesta se presentará un rival con un presente totalmente opuesto. El conjunto de Florencio Varela marcha en la tercera posición de la Zona A, ubicándose a tan solo cuatro puntos del líder Instituto. Además, el Halcón llegará entonado tras golear 3 a 0 a San Lorenzo de Almagro en su última presentación y ostenta un invicto de tres partidos sin conocer la derrota.
Para este cotejo en el recinto de la Avenida López y Planes, la AFA definió la nómina completa del cuerpo arbitral. Darío Herrera estará acompañado en las líneas por los asistentes Iván Núñez y Daniel Zamora, en tanto que Facundo Rojo Casal oficiará como cuarto árbitro. En la asistencia tecnológica, Sebastián Habib estará a cargo del VAR, secundado por Javier Mihura como AVAR.
Autoridades del partido:
Árbitro principal: Darío Herrera.
Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora.
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
VAR: Sebastián Habib.
AVAR: Javier Mihura.