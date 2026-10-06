Torneo Proyección 2026

Unión aplastó a Banfield y reavivó su ilusión de clasificación

Con un contundente 5 a 0, la reserva conducida por Alejandro Trionfini dejó atrás dos derrotas consecutivas y quedó a un paso de los puestos de playoffs de la Zona A. Jesús Schalbetter por duplicado, Tomás Torres, Ricardo Solbes e Ignacio Isla sellaron la gran goleada.