La Reserva de Unión vivió una tarde soñada en el predio La Tatenguita al golear sin atenuantes a Banfield por 5 a 0, en un compromiso válido por la duodécima fecha del Torneo Proyección. El conjunto santafesino completó una actuación colectiva brillante de principio a fin, recuperó la contundencia perdida y se repuso con creces tras haber sufrido dos caídas al hilo.
Unión aplastó a Banfield y reavivó su ilusión de clasificación
Con un contundente 5 a 0, la reserva conducida por Alejandro Trionfini dejó atrás dos derrotas consecutivas y quedó a un paso de los puestos de playoffs de la Zona A. Jesús Schalbetter por duplicado, Tomás Torres, Ricardo Solbes e Ignacio Isla sellaron la gran goleada.
El monólogo rojiblanco comenzó a gestarse desde el tramo inicial de la primera parte. A los 18 minutos llegó la apertura del marcador a través de un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo por Benjamín Pérez que viajó bien cerrado al área; allí, Jesús Schalbetter aprovechó un rebote fortuito y desvió el balón para señalar el 1 a 0.
Lejos de conformarse con la ventaja inicial, el Tatengue mantuvo la presión en territorio rival y estiró la diferencia sobre la media hora de juego. Benjamín Pérez gestó una gran maniobra individual por la banda derecha y descargó con Fazzi, quien envió un centro atrás milimétrico para que Tomás Torres conectara de derecha contra el poste del arquero Cañete, que nada pudo hacer pese a su estirada.
A los 36 minutos cayó la tercera conquista del dueño de casa: otro córner certero ejecutado por Pérez desde la derecha derivó en un desacierto defensivo del Taladro que Schalbetter capitalizó sin dudar, definiendo con potencia al primer palo para firmar su doblete personal. Antes del descanso, a los 44, Unión asestó otro golpe demoledor al provocar un error en la salida de la visita: Solbes recibió un nuevo centro enviado por Fazzi y ajustó un derechazo certero que venció la resistencia de Cañete para sellar un 4 a 0 aplastante antes del entretiempo.
En el complemento, los dirigidos por Alejandro Trionfini administraron el trámite con holgura. Las complicaciones para el Taladro aumentaron a los 30 minutos cuando su defensor Santiago Reigia vio la tarjeta roja directa por una dura infracción sobre Schaper, quien había ingresado desde el banco de relevos. Con un hombre más en cancha, la escuadra local le puso el broche de oro a la goleada a los 40 minutos: tras un remate de Fazzi que impactó en el travesaño, el defensor Ignacio Isla capturó el rebote para enviar la pelota al fondo de la red y establecer el 5 a 0 definitivo.
Con este triunfazo, la campaña de Unión en el certamen registra un saldo de 3 victorias, 7 empates y 2 derrotas. El éxito no solo significó un envión anímico fundamental para el plantel, sino que reubicó al Tatengue en la lucha directa por la clasificación: quedó a apenas un punto de Vélez Sarsfield —último equipo en zona de playoffs que jugará el jueves ante Sarmiento en Junín— y ostenta una favorable diferencia de gol de +7 de cara al tramo decisivo de la fase regular.
Síntesis
Unión: Juan Kuverling: Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Jesús Schalbetter y Santiago Zenclussen: Tomás Torres, Facundo Iacono, Santiago Rubinich y Benjamín Pérez: Ricardo Solbes y Nicolás Puebla. DT: Alejandro Trionfini.
Banfield: Agustín Cañete; Facundo Sandoval, Emiliano Álvarez, Marcos López y Ramiro Vitale; Santiago Reigia, Benjamín Zárate, Ramiro Rivero y Mateo Lofaro; Jeremías Acosta y Caetano Santana. DT: Mariano Valentini.
Goles: Jesús Schalbeter x2, Tomás Torres, Ricardo Solbes e Ignacio Isla.
Árbitro: Joaquín García Casas.
Expulsado: Santiago Reigia (B).