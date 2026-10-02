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Vitinha elogió a Jorge Jesús tras el triunfo de Portugal: "El trabajo está dando sus frutos"

El mediocampista del París Saint-Germain marcó su primer gol con la selección portuguesa en la victoria 4-2 ante Dinamarca y destacó el funcionamiento del equipo bajo la conducción del nuevo entrenador.

Vitinha destacó el trabajo de Jorge Jesús tras la goleada de Portugal ante DinamarcaVitinha destacó el trabajo de Jorge Jesús tras la goleada de Portugal ante Dinamarca
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La Selección de Portugal consiguió un importante triunfo por 4-2 ante Dinamarca, como visitante, por la tercera fecha de la UEFA Nations League. Luego del encuentro disputado en Copenhague, Vitinha destacó el trabajo realizado por el entrenador Jorge Jesús y valoró la evolución del equipo.

El mediocampista del París Saint-Germain, que marcó su primer gol con la camiseta del seleccionado portugués, consideró que las ideas del nuevo cuerpo técnico comienzan a reflejarse dentro de la cancha.

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“El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir”, expresó Vitinha.

El futbolista también hizo referencia al próximo compromiso de Portugal y planteó un objetivo para el encuentro ante Noruega: “Quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos el Estadio Do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto”.

Vitinha evitó centrarse en la polémica con Cristiano Ronaldo

En los últimos días, la selección portuguesa estuvo en el centro de la atención por la situación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús. Sin embargo, Vitinha prefirió poner el foco en el rendimiento colectivo y en la respuesta que tuvo el equipo frente a Dinamarca.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2026 Portugal coach Jorge Jesus Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.Vitinha destacó el trabajo de Jorge Jesús tras la goleada de Portugal ante Dinamarca

“Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello”, señaló.

En ese sentido, destacó el clima dentro del plantel: “El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca”.

Portugal logró así recuperarse con una actuación ofensiva contundente y sumó un nuevo resultado positivo en la competencia europea.

Gonçalo Ramos también valoró el cambio de funcionamiento

Otro de los protagonistas que habló después del partido fue Gonçalo Ramos, autor de uno de los cuatro goles portugueses.

El delantero también relativizó las cuestiones externas al campo de juego y priorizó el resultado conseguido ante Dinamarca.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2026 Portugal's Bruno Fernandes and Ruben Dias celebrate a goal Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.Vitinha destacó el trabajo de Jorge Jesús tras la goleada de Portugal ante Dinamarca

“Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy. Por supuesto que siempre es bueno marcar, contribuir y dar una asistencia. Pero lo más importante es la victoria”, afirmó.

Ramos destacó además la competencia interna y las alternativas que tiene Jorge Jesús para conformar el equipo.

“Todos tenemos mucha calidad y el entrenador tiene muchas opciones para elegir, pero por supuesto estoy contento de afianzar mi posición en el grupo”, sostuvo.

Por último, valoró la claridad que el nuevo entrenador aportó al funcionamiento colectivo: “El nuevo entrenador nos ayuda mucho y tenemos ideas más claras. Sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque”.

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El delantero remarcó especialmente la presión sobre el rival y la recuperación de la pelota en campo contrario: “Hemos recuperado muchos balones en zonas peligrosas, y recuperar balones en el mediocampo rival siempre nos acerca al gol y a generar peligro”.

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