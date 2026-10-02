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Diez partidos y un clásico europeo: así se juega el viernes en la Nations League

El seleccionado francés recibirá este viernes a Italia en el Stade de France, en uno de los grandes cruces de la jornada. Habrá 10 partidos correspondientes a las distintas categorías del certamen europeo.

Francia-Italia, el gran duelo del viernes en la Nations LeagueFrancia-Italia, el gran duelo del viernes en la Nations League
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La UEFA Nations League continuará este viernes con una nueva jornada que tendrá como principal atractivo el duelo entre Francia e Italia, que se enfrentarán en el Stade de France.

El seleccionado francés llega invicto y como líder de su grupo luego de sus victorias ante Turquía y Bélgica. El equipo dirigido por Zinedine Zidane buscará extender su buen comienzo ante una Italia que atraviesa sus primeros partidos bajo la conducción de Roberto Mancini.

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El conjunto italiano llega al encuentro con una victoria y un empate en sus primeras presentaciones. En su último compromiso goleó 4-1 a Turquía, mientras que anteriormente igualó ante Bélgica.

Para Francia, una de las principales novedades será la ausencia de Kylian Mbappé, quien se encuentra lesionado. Su lugar en el ataque será ocupado por Ousmane Dembélé, acompañado por Michael Olise y Désiré Doué.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A1 - Turkey v Italy - Bursa Ataturk Stadium, Bursa, Turkey - September 28, 2026 Italy players pose for a team group photo before the match REUTERS/Murad SezerFrancia-Italia, el gran duelo del viernes en la Nations League

Italia, en tanto, prepara un esquema 4-3-3, aunque Mancini todavía mantiene algunas dudas respecto de la formación titular que presentará ante el seleccionado francés.

Todos los partidos del viernes

La jornada tendrá diez encuentros y comenzará desde el mediodía en Argentina:

Kazajistán - Moldavia: 11:00

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Chipre - Armenia: 13:00

Letonia - Montenegro: 13:00

Francia - Italia: 15:45

Polonia - Rumania: 15:45

Ucrania - Irlanda del Norte: 15:45

Soccer Football - Nations League - Group A - Turkey v France - Kocaeli Stadium, Kocaeli, Turkey - September 25, 2026 France's Maxence Lacroix applauds fans after the match REUTERS/Murad SezerFrancia-Italia, el gran duelo del viernes en la Nations League

Hungría - Georgia: 15:45

Bosnia - Suecia: 15:45

Bélgica - Turquía: 15:45

Islas Feroe - Eslovaquia: 15:45

El duelo entre Francia e Italia, programado para las 15:45 de Argentina, será el principal atractivo de una jornada con actividad repartida en diferentes grupos de la Nations League.

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