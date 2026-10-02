La UEFA Nations League continuará este viernes con una nueva jornada que tendrá como principal atractivo el duelo entre Francia e Italia, que se enfrentarán en el Stade de France.
Diez partidos y un clásico europeo: así se juega el viernes en la Nations League
El seleccionado francés recibirá este viernes a Italia en el Stade de France, en uno de los grandes cruces de la jornada. Habrá 10 partidos correspondientes a las distintas categorías del certamen europeo.
El seleccionado francés llega invicto y como líder de su grupo luego de sus victorias ante Turquía y Bélgica. El equipo dirigido por Zinedine Zidane buscará extender su buen comienzo ante una Italia que atraviesa sus primeros partidos bajo la conducción de Roberto Mancini.
El conjunto italiano llega al encuentro con una victoria y un empate en sus primeras presentaciones. En su último compromiso goleó 4-1 a Turquía, mientras que anteriormente igualó ante Bélgica.
Para Francia, una de las principales novedades será la ausencia de Kylian Mbappé, quien se encuentra lesionado. Su lugar en el ataque será ocupado por Ousmane Dembélé, acompañado por Michael Olise y Désiré Doué.
Italia, en tanto, prepara un esquema 4-3-3, aunque Mancini todavía mantiene algunas dudas respecto de la formación titular que presentará ante el seleccionado francés.
Todos los partidos del viernes
La jornada tendrá diez encuentros y comenzará desde el mediodía en Argentina:
Kazajistán - Moldavia: 11:00
Chipre - Armenia: 13:00
Letonia - Montenegro: 13:00
Francia - Italia: 15:45
Polonia - Rumania: 15:45
Ucrania - Irlanda del Norte: 15:45
Hungría - Georgia: 15:45
Bosnia - Suecia: 15:45
Bélgica - Turquía: 15:45
Islas Feroe - Eslovaquia: 15:45
El duelo entre Francia e Italia, programado para las 15:45 de Argentina, será el principal atractivo de una jornada con actividad repartida en diferentes grupos de la Nations League.