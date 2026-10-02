El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó las primeras medidas tras los incidentes registrados durante y después de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, disputada el sábado pasado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Iacovich y Sández, suspendidos provisoriamente tras el escándalo de la Supercopa
El Tribunal de Disciplina abrió el expediente por los incidentes de la final de la Supercopa Internacional. Los dos futbolistas expulsados quedaron suspendidos de manera provisoria y los clubes tendrán cinco días para presentar sus descargos.
El organismo suspendió de manera provisoria a Fabricio Iacovich, de Estudiantes, y Gonzalo Agustín Sández, de Rosario Central, quienes fueron expulsados por el árbitro Darío Herrera durante el encuentro. La medida se encuadra en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario y no constituye todavía una sanción definitiva.
Además, ambos futbolistas quedaron habilitados para presentar su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario. El mismo plazo de cinco días fue otorgado a Estudiantes y Rosario Central para que respondan ante el Tribunal.
El Tribunal pidió información sobre lo ocurrido en los vestuarios
La resolución también contempla nuevas medidas para determinar qué ocurrió después del partido, cuando los incidentes se trasladaron a la zona de vestuarios.
El Tribunal solicitó al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si presenció alguno de los hechos mencionados en el informe arbitral o si recibió alguna denuncia relacionada con los episodios ocurridos en los vestuarios.
De esta manera, el organismo disciplinario abrió una instancia de investigación que continuará con los descargos de los futbolistas y de las instituciones, además de la información complementaria que pueda incorporarse al expediente.
Iacovich y Sández, los primeros jugadores alcanzados
Las primeras medidas alcanzaron a los dos futbolistas que recibieron tarjeta roja durante la final: Iacovich, por el lado de Estudiantes, y Sández, por Rosario Central.
El partido terminó con triunfo de Rosario Central por 3-1 y la posterior consagración del equipo rosarino en la Supercopa Internacional. El cierre del encuentro estuvo marcado por enfrentamientos entre integrantes de ambos planteles, que continuaron en sectores internos del estadio.
El informe elaborado por Herrera también incluyó referencias a integrantes de la dirigencia de Estudiantes. Sin embargo, la resolución inicial difundida por el Tribunal se concentró en las suspensiones provisorias de los dos futbolistas, el pedido de información al delegado de la Liga Profesional y la vista otorgada a ambos clubes.