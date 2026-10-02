De Estudiantes y Rosario Central

Iacovich y Sández, suspendidos provisoriamente tras el escándalo de la Supercopa

El Tribunal de Disciplina abrió el expediente por los incidentes de la final de la Supercopa Internacional. Los dos futbolistas expulsados quedaron suspendidos de manera provisoria y los clubes tendrán cinco días para presentar sus descargos.