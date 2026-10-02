La Selección Colombia se prepara para disputar este viernes su segundo amistoso de la Fecha FIFA, luego del empate ante México. El próximo rival será Paraguay, en un encuentro que también servirá para que el entrenador Néstor Lorenzo continúe evaluando jugadores y ajustando el funcionamiento del equipo.
Lorenzo prepara cambios en Colombia para enfrentar a Paraguay
El entrenador del seleccionado colombiano anticipó modificaciones en la formación para el segundo amistoso de la Fecha FIFA y remarcó los aspectos que su equipo debe mejorar. “Debemos dar un paso adelante como equipo”, señaló.
En la previa del partido, el técnico colombiano analizó las conclusiones que dejó el primer compromiso y marcó los aspectos que pretende corregir.
“Debemos mejorar varias cosas, como la construcción del juego, estar más rápidos, no dejarnos presionar y mejorar la finalización de las jugadas”, explicó Lorenzo.
El entrenador consideró que el seleccionado atraviesa una etapa de renovación y destacó las posibilidades que ofrece la incorporación de nuevos futbolistas. “Estoy tranquilo porque es un equipo en formación y tiene recambio. Hay jugadores que tendrán que hacerse cargo de algunas situaciones, pero es normal que eso tome un tiempo”, señaló.
Lorenzo anticipó varios cambios ante Paraguay
El amistoso frente a México también le permitió al cuerpo técnico observar el rendimiento de los futbolistas que se incorporaron recientemente al seleccionado.
“El equipo está bien y tiene captación de conceptos por parte de los que no habían venido. Los nuevos se adaptaron muy bien y vemos cosas en los jóvenes que nos ilusionan”, sostuvo Lorenzo.
De cara al partido ante Paraguay, el entrenador confirmó que habrá modificaciones en el equipo titular, aunque todavía no comunicó la formación a sus jugadores.
“Seguramente tendremos varios cambios. No he dado el equipo a los jugadores, pero estoy en eso”, explicó.
Lorenzo también llevó tranquilidad respecto del estado físico del plantel y aseguró que el encuentro ante México no dejó lesiones importantes. “Están todos bien. Hubo fricción al final del partido, pero no pasó nada ahí. Todos terminaron de buena manera”, indicó.
Respeto por Paraguay y un objetivo: crecer como equipo
Sobre el próximo rival, Lorenzo destacó el funcionamiento del seleccionado paraguayo y la campaña que realizó en la última Copa del Mundo.
“A Paraguay lo veo ordenado, como siempre. Ha hecho una buena Copa del Mundo y tiene un gran entrenador. Le damos el respeto que se merece”, afirmó.
Más allá del análisis del rival, el técnico colombiano puso el foco en el crecimiento de su propio equipo y en la necesidad de consolidar su funcionamiento colectivo.
“Nosotros buscaremos crecer. Les expusimos a los jugadores que hay que dar un paso adelante como equipo e individualmente. Trataremos de tener cohesión”, remarcó.
La crítica de Lorenzo al posible cambio en las Eliminatorias
Durante la conferencia, Lorenzo también se refirió al posible formato de las próximas Eliminatorias Sudamericanas, cuya edición comenzaría en 2027.
El entrenador fue consultado por la situación particular de Argentina, Uruguay y Paraguay, que serán países organizadores del Mundial 2030 y ya tienen asegurada su clasificación al torneo.
“Creo que no es oficial. Desde mi punto de vista, desvirtuaría un poco a la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica”, sostuvo Lorenzo.
Y agregó: “Tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica desvirtúa todo. Esperemos que no prospere para bien del fútbol”.