La FIFA actualizó su clasificación de selecciones después de una doble jornada internacional marcada por amistosos y partidos de la Nations League. España se mantiene en la cima, Argentina continúa segunda y Francia completa el podio. Brasil, Marruecos y Portugal protagonizan la pelea por los puestos de vanguardia.
Ranking: España amplió la ventaja sobre Argentina tras la última Fecha FIFA
Tras dos semanas de actividad internacional, la clasificación elaborada por la FIFA confirmó a España en el primer puesto, por delante de la Selección Argentina, que no logró reducir la distancia con el conjunto europeo.
La última Fecha FIFA dejó movimientos en el ranking mundial de selecciones. Tras dos semanas de actividad internacional, la clasificación elaborada por la FIFA confirmó a España en el primer puesto, por delante de la Selección Argentina, que no logró reducir la distancia con el conjunto europeo.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó los 1.972,80 puntos después de una serie de resultados positivos, que incluyó goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, según los datos consignados en el informe original.
Sin embargo, España también tuvo una actuación destacada y sumó puntos importantes tras sus victorias frente a Inglaterra, Croacia y República Checa. De esta manera, llegó a las 2.011,57 unidades y amplió su ventaja sobre el seleccionado argentino a 38,77 puntos.
Francia, por su parte, conservó el tercer lugar con 1.958,86 puntos, mientras que Inglaterra y Portugal completan los primeros cinco puestos de la clasificación mundial.
España se afianza en la cima y Argentina sigue segunda
La selección española logró sostener su liderazgo gracias a una serie de triunfos que le permitieron consolidarse en lo más alto del ranking. Su ventaja sobre Argentina creció después de la última ventana internacional, en la que ambos equipos sumaron resultados favorables.
Para el conjunto albiceleste, mantenerse en el segundo puesto representa una muestra de su regularidad competitiva, aunque la distancia con España evidencia que el equipo europeo también atraviesa un buen momento.
Argentina afrontó sus compromisos con una serie de victorias contundentes, pero no le alcanzó para acercarse al líder. La diferencia entre ambos seleccionados quedó establecida en 38,77 puntos, en una disputa que seguirá abierta con los próximos partidos internacionales.
Francia completa el podio y Brasil pelea entre los diez mejores
Francia ocupa el tercer escalón con 1.958,86 puntos, seguida por Inglaterra, que acumula 1.925,59. Portugal aparece quinto, con 1.807,69 unidades, apenas por delante de Brasil, que suma 1.806,51.
Uno de los aspectos destacados de la clasificación es la cercanía entre Portugal, Brasil y Marruecos. Los tres seleccionados se ubican en un margen reducido de puntos, por lo que los próximos compromisos podrían modificar sus posiciones.
Marruecos ocupa el séptimo lugar con 1.805,34 unidades, mientras que Bélgica y Países Bajos se mantienen en la octava y novena posición, respectivamente. México completa el Top 10 con 1.738,48 puntos.
El Top 10 del ranking FIFA
De acuerdo con la clasificación difundida en el informe original, así quedó el listado de las diez mejores selecciones del mundo:
1 España 2.011,57; 2 Argentina 1.972,80; 3 Francia 1.958,86; 4 Inglaterra 1.925,59; 5 Portugal 1.807,69; 6 Brasil 1.806,51; 7 Marruecos 1.805,34; 8 Bélgica 1.779,17; 9 Países Bajos 1.778,61 y 10 México 1.738,48
La próxima actualización del ranking permitirá evaluar el impacto de los siguientes compromisos internacionales y determinar si Argentina consigue recortar la diferencia con España o si el seleccionado europeo logra afianzarse en el primer puesto.