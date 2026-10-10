El histórico mediocampista croata no descarta regresar al club español una vez que finalice su carrera como futbolista profesional. Actualmente en el Milan, contempla la posibilidad de asumir una función con responsabilidades concretas dentro de la estructura deportiva del Real Madrid.
Luka Modrić quiere regresar al Real Madrid, pero con una condición clave
El mediocampista croata, ganador de 28 títulos con el conjunto merengue, contempla la posibilidad de regresar a la institución tras su retiro. Su intención sería asumir un cargo con funciones concretas, aunque todavía no existen negociaciones formales.
El vínculo entre Luka Modrić y el Real Madrid podría sumar un nuevo capítulo en el futuro. Después de 13 temporadas en el conjunto español, el mediocampista croata mantiene abierta la posibilidad de regresar a la institución, aunque esta vez desde un lugar diferente al que ocupó durante su extensa trayectoria como jugador.
A sus 41 años, el futbolista dejó en claro que una eventual vuelta no estaría motivada únicamente por el reconocimiento a su historia en el club. Modrić pretende asumir una función que le permita participar activamente y aportar su experiencia, en lugar de ocupar un cargo meramente simbólico.
La posibilidad, de todos modos, todavía no se tradujo en negociaciones formales. El croata continúa enfocado en su carrera profesional y prioriza su presente en el Milan, donde extendió su vínculo contractual hasta junio de 2027.
Por eso, cualquier decisión vinculada con su futuro en el Real Madrid quedaría supeditada al momento en que decida retirarse de la actividad y a la existencia de una propuesta que se ajuste a sus expectativas.
Un regreso que dependerá del proyecto del Real Madrid
La voluntad de Modrić de mantener el vínculo con el club madrileño no garantiza que su regreso se concrete. Para que eso ocurra, la dirigencia deberá evaluar qué lugar podría ocupar dentro de la estructura deportiva y si existe una función acorde con su experiencia y sus objetivos.
El croata no buscaría limitarse a representar institucionalmente al equipo por su condición de leyenda, sino involucrarse en tareas concretas, ya sea dentro del área deportiva o en una eventual función técnica.
Su conocimiento del vestuario, su trayectoria internacional y su experiencia en la élite del fútbol europeo podrían convertirse en argumentos favorables para una futura incorporación. Sin embargo, por el momento no hay un cargo confirmado ni una fecha establecida para un posible regreso.
Mientras tanto, Modrić mantiene como prioridad su desempeño en el Milan y su continuidad en el fútbol de alto nivel. Su futuro fuera de las canchas se definirá más adelante, cuando considere finalizada su etapa como profesional.
Los números que convirtieron a Modrić en una leyenda del Real Madrid
La trayectoria de Luka Modrić en el Real Madrid explica por qué su posible regreso genera expectativas entre los hinchas. Durante sus 13 temporadas en la institución, el mediocampista disputó 597 partidos oficiales, convirtió 43 goles y aportó 95 asistencias, de acuerdo con las estadísticas consignadas en la información original.
Su capacidad para manejar los tiempos del juego, la precisión en la distribución y su visión para encontrar espacios lo consolidaron como una pieza fundamental de uno de los ciclos más exitosos de la historia del club.
En 2018 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al conquistar el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA. Ese reconocimiento individual llegó después de una temporada destacada tanto en el Real Madrid como con la selección de Croacia, con la que alcanzó la final del Mundial de Rusia.
A nivel colectivo, su palmarés con el conjunto español incluye seis títulos de la Liga de Campeones, cuatro Ligas de España, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España, además de otros trofeos internacionales. En total, conquistó 28 títulos con el equipo madrileño, una cifra que lo ubicó entre los futbolistas más laureados de la institución.
Del Milan a una posible segunda etapa en Madrid
Después de cerrar su ciclo como jugador del Real Madrid, Modrić continuó su carrera en el Milan, donde busca prolongar su vigencia competitiva. Su contrato hasta junio de 2027 le permite proyectar, al menos, una etapa más en el fútbol italiano antes de tomar una decisión definitiva sobre su retiro.
Por ahora, el eventual retorno al Santiago Bernabéu permanece como una posibilidad a futuro y no como una operación en marcha. La intención del croata de asumir responsabilidades concretas, sumada a la planificación deportiva del Real Madrid, será determinante para definir si ese reencuentro institucional puede convertirse en realidad.
De concretarse, significaría una nueva etapa para uno de los grandes referentes del club en el siglo XXI, esta vez con el desafío de trasladar su experiencia desde el campo de juego hacia la estructura deportiva de la entidad.