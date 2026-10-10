Fútbol internacional

Luka Modrić quiere regresar al Real Madrid, pero con una condición clave

El mediocampista croata, ganador de 28 títulos con el conjunto merengue, contempla la posibilidad de regresar a la institución tras su retiro. Su intención sería asumir un cargo con funciones concretas, aunque todavía no existen negociaciones formales.