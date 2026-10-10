Hay dudas por la final de la Copa de la Liga

La emergencia climática golpea al fútbol chileno: suspendieron Católica-Audax

La emergencia climática que afecta a la Región Metropolitana de Chile obligó a modificar la programación del fútbol local. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, que debía disputarse este sábado 10 de octubre en el Claro Arena.