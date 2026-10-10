La ANFP decidió postergar el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Primera División chilena por la emergencia climática en la Región Metropolitana. La situación también genera incertidumbre sobre la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, prevista para el 16 de octubre.
La emergencia climática golpea al fútbol chileno: suspendieron Católica-Audax
La emergencia climática que afecta a la Región Metropolitana de Chile obligó a modificar la programación del fútbol local. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, que debía disputarse este sábado 10 de octubre en el Claro Arena.
La emergencia climática que afecta a la Región Metropolitana de Chile obligó a modificar la programación del fútbol local. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, que debía disputarse este sábado 10 de octubre en el Claro Arena.
La decisión se tomó luego del aluvión registrado en la comuna de Las Condes, en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a la zona. Según informó el organismo, la medida fue coordinada con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, la sociedad que administra a Universidad Católica, ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del encuentro.
El partido correspondía a la fecha 24 de la Liga de Primera chilena y estaba programado para las 20, hora local. Por el momento, no se informó una nueva fecha para su disputa.
La suspensión se enmarca en las medidas adoptadas frente a la emergencia, que también podrían tener consecuencias sobre otros compromisos del calendario futbolístico chileno.
La ANFP explicó los motivos de la suspensión
A través de un comunicado oficial, la ANFP confirmó que el encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano no se jugará en la fecha prevista debido a las consecuencias del temporal y al aluvión ocurrido en Las Condes.
El organismo señaló que la determinación fue adoptada en coordinación con las autoridades metropolitanas y Cruzados, al considerar que la situación de emergencia no permitía garantizar las condiciones de seguridad necesarias para recibir al público y desarrollar el espectáculo deportivo.
La medida afecta la continuidad de la Liga de Primera y obliga a reorganizar la programación del torneo. La nueva fecha del encuentro deberá definirse una vez que las condiciones permitan garantizar la seguridad de los asistentes y de todos los involucrados en el evento.
También está en duda la final de la Copa de la Liga
La emergencia climática también genera incertidumbre sobre la final de la Copa de la Liga chilena, que tiene como protagonistas a Coquimbo Unido y O’Higgins.
El partido decisivo está programado para el viernes 16 de octubre, a las 20, hora local. Sin embargo, su realización dependerá de la evolución de la situación en los próximos días y de las condiciones de seguridad que puedan garantizar las autoridades y los organizadores.
Por ahora, no se confirmó una suspensión de la final, aunque el antecedente del encuentro postergado entre Universidad Católica y Audax Italiano deja abierta la posibilidad de nuevos cambios en el calendario.
La prioridad de las autoridades pasa por atender las consecuencias del temporal y garantizar la seguridad de la población. En función de esa evolución, se determinará si la definición del certamen podrá disputarse según lo previsto o si será necesario reprogramarla.