Un casco puede guardar mucho más que el recuerdo de una carrera. Entre los que Valtteri Bottas conserva en su casa hay uno que Lewis Hamilton le entregó en 2021, con una dedicatoria que resume el reconocimiento del británico después de cinco temporadas como compañeros: “Valtteri, el mejor compañero de equipo de todos los tiempos”.
Del casco de Hamilton a un Williams: los recuerdos de Bottas que tienen lugar en su casa
El finlandés mostró parte de su colección en una visita de Average Rob. La pieza más llamativa es un Fórmula 1 que debieron instalar antes de terminar la vivienda, pero también hay regalos que cuentan su historia dentro de la categoría.
El regalo forma parte de los recuerdos que el finlandés mostró durante una visita de los creadores de contenido de Average Rob. Trofeos, cascos y buzos antiflama permiten recorrer distintas etapas de su trayectoria. Aunque hay una pieza que, por sus dimensiones y por la historia de su instalación, se lleva buena parte de la atención: un Williams de Fórmula 1 ubicado en la entrada.
Bottas contó que el equipo británico se lo obsequió después de la temporada 2014. Para incorporarlo a la vivienda, aprovecharon el momento de la construcción: colocaron primero el monoplaza y completaron la casa a su alrededor.
Así, uno de los recuerdos de sus primeros años en la categoría quedó integrado al espacio que utiliza todos los días.
Dos equipos, distintas etapas
El Williams y el casco de Hamilton representan momentos diferentes de su carrera.
Con la escudería de Grove, Bottas tuvo su estreno como piloto titular en 2013 y permaneció hasta finales de 2016. Fue el equipo con el que empezó a construir su trayectoria en la Fórmula 1, antes de pasar a Mercedes.
Allí compartió cinco temporadas con Hamilton, entre 2017 y 2021. Durante ese período, la escudería alemana ganó los cinco campeonatos de constructores, un logro que el finlandés recordó al mostrar el casco.
“Ganamos cinco títulos con el equipo juntos, así que fue una época bastante buena”, comentó durante el recorrido.
La dedicatoria del británico quedó como un reconocimiento personal después de esos años de trabajo compartido. Ahora tiene su lugar entre los objetos que Bottas eligió conservar.
El auto también necesita limpieza
La presencia del Williams provocó otra inquietud entre los visitantes: cómo mantener limpio un monoplaza dentro de una casa.
La respuesta llevó la conversación del automovilismo a un acuerdo familiar. Bottas explicó que su padre se encarga de la limpieza y contó, entre risas, cuál es el intercambio: él lo invita a sus carreras de Fórmula 1 y su papá lo ayuda con la casa.
El finlandés aseguró que nunca había mostrado ese sector ante una cámara. La visita permitió conocer una parte de su vida cotidiana en la que conviven recuerdos de sus primeras temporadas y de sus años más exitosos.
El casco de Hamilton se puede tomar de un estante para leer la dedicatoria. Mover el Williams, en cambio, exigiría bastante más trabajo: cuando llegó a ese lugar, la casa todavía se estaba construyendo.