Hay una manera de acompañar a Franco Colapinto que hoy necesita tanto como el aliento desde una tribuna: escucharlo.
El pedido de acompañamiento de Franco Colapinto a sus fans
Colapinto agradeció el cariño de sus seguidores y pidió que ese acompañamiento deje de convertirse en ataques contra otros pilotos y quienes trabajan con él. Desde estas páginas acompañamos su mensaje: el respeto también es una forma de estar cerca.
El piloto argentino habló a sus seguidores con agradecimiento, pero también con un pedido que merece atención. Dijo que el apoyo lo empuja a buscar mejores resultados, que valora a quienes están desde el principio y que siente orgullo por ese vínculo. Después explicó que las agresiones contra otros pilotos, compañeros, mecánicos e ingenieros producen un efecto contrario al que algunos imaginan.
“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó.
Franco lo dijo en primera persona. No hace falta interpretar por él lo que siente ni buscar un significado escondido. Pidió ayuda para frenar una situación que lo involucra y alcanza a personas con las que comparte su trabajo todos los días.
Desde estas páginas acompañamos ese pedido. Porque el cariño también se demuestra respetando lo que alguien necesita, especialmente cuando tiene que salir a explicarlo.
El aliento que Franco quiere
La presencia de un argentino en la Fórmula 1 despertó una ilusión que se ve en las banderas, en las familias que se reúnen para mirar una carrera y en quienes descubrieron este deporte a través suyo. Ese entusiasmo tiene valor. Franco lo reconoce y quiere seguir sintiéndolo.
En su mensaje pidió que lo sigan apoyando a él y al equipo. Habló de volver a sumar puntos, de trabajar para conseguir resultados y de encontrarse pronto con los aficionados en las carreras más cerca de casa.
También contó que hace un tiempo decidió alejarse de las redes sociales para concentrarse en su carrera deportiva y en los objetivos que comparte con su equipo.
La respuesta a esa decisión puede ser sencilla: darle espacio y acompañarlo en los términos que él mismo propone. Necesita poder trabajar y saber que el apoyo sigue ahí.
Los fines de semana difíciles también forman parte de una carrera deportiva. Hay errores, problemas y resultados que quedan lejos de lo esperado. Para quien sigue a un piloto con afecto, la frustración es comprensible. Pero esa emoción no habilita el ataque personal ni convierte en enemigo a quien corre a su lado o trabaja en su auto.
Acompañarlo también desde lo que contamos
Quienes contamos su carrera también tenemos que detenernos a pensar cómo lo hacemos. Con un título, una frase o un comentario podemos ayudar a entender lo que pasó. También podemos alimentar una sospecha que después se repite como si fuera una certeza.
Tenemos una responsabilidad en eso. Si hay un error, corresponde señalarlo. Si falta una explicación, hay que pedirla. Pero cuando no tenemos una respuesta, debemos decirlo y seguir buscando. Atribuir una intención sin pruebas puede terminar exponiendo a una persona a cientos de ataques.
Detrás del auto de Franco hay gente que trabaja, que se esfuerza y que también quiere verlo llegar lo más adelante posible. Un mecánico, un ingeniero o un compañero de equipo merecen el mismo respeto que pedimos para él. El resultado del domingo importa mucho, pero no puede hacernos olvidar a las personas.
El cariño de los argentinos tiene una fuerza enorme. Se siente en cada bandera, en quienes madrugan para verlo correr y en los chicos que hoy sueñan con ser pilotos. Hay mucho de eso para cuidar y para seguir mostrando.
Como periodista, quiero aportar desde ahí: contar con responsabilidad, preguntar cuando haga falta y acompañar este recorrido con la misma dedicación cuando llegan los puntos y cuando cuesta conseguirlos.
Franco nos pidió ayuda. La parte que nos toca empieza por nuestras propias palabras.
Estar también cuando cuesta
“Quiero que sigan bancando al equipo”, dijo Franco. Y pidió que lo acompañen en las buenas y en las malas.
Podemos celebrar cada punto y cada avance. También podemos sostener el aliento cuando una carrera termina antes de tiempo o cuando el resultado no llega. Ese apoyo no depende de encontrar un culpable para cada decepción.
Franco agradeció, explicó y pidió ayuda. Ahora quienes lo seguimos tenemos la posibilidad de responder con algo más útil que una discusión en redes: respeto por su trabajo y por las personas con las que lo lleva adelante.
Queremos verlo crecer, disfrutar de su carrera y cumplir sus objetivos. Hoy él nos dijo cómo podemos ayudarlo.