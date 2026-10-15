Rafael Câmara ya tiene un lugar en la Fórmula 1. Haas confirmó que el brasileño de 21 años será uno de sus pilotos desde 2027, con un contrato por varias temporadas. La noticia llega mientras pelea por el campeonato de Fórmula 2 y convierte en certeza el objetivo que persiguió desde sus primeros años en el karting.
Rafael Câmara llegará a la Fórmula 1: Haas confirmó al brasileño para 2027
Tras destacarse en los ensayos privados en Portimao, la escudería estadounidense confirmó la incorporación del joven talento para ocupar la butaca de Ocon.
El integrante de la Academia de Pilotos de Ferrari ocupará la butaca que dejará Esteban Ocon al finalizar esta temporada. Su llegada también abre una nueva expectativa para Brasil, que podrá volver a contar con dos representantes titulares en la categoría junto con Gabriel Bortoleto.
“Estoy muy feliz de incorporarme a Haas como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera”, expresó Câmara, quien agradeció la confianza de Gene Haas y Ayao Komatsu, el respaldo de Ferrari y el acompañamiento de su familia.
Una historia que empezó en Recife
Câmara nació el 5 de mayo de 2005 y creció en Boa Viagem, un barrio de Recife, en el nordeste brasileño. Su recorrido comenzó lejos de los principales centros del automovilismo de su país, aunque las carreras ya tenían un lugar en la historia familiar: su abuela materna, Niége Rossiter, fue una de las pioneras del automovilismo en Recife durante la década de 1960.
De chico escuchó aquellos relatos y pronto quiso probar por su cuenta. A los cinco años pidió subirse a un kart y a los seis comenzó a competir. Después llegaron los viajes, las carreras fuera de Brasil y los resultados que lo acercaron al automovilismo europeo.
Ferrari lo seleccionó a fines de 2021 y desde 2022 acompañó su desarrollo en los monoplazas. Tenía 16 años cuando fue elegido y empezaba una etapa que le exigiría demostrar en cada categoría que estaba preparado para avanzar.
En 2024 conquistó el Campeonato Europeo de Fórmula Regional con Prema. Al año siguiente fue campeón de Fórmula 3 con Trident y esta temporada volvió a responder al subir a la Fórmula 2.
Con Invicta Racing, lidera el campeonato por siete puntos sobre Nikola Tsolov, protegido de Red Bull. Tres victorias en carreras principales y otros cuatro podios sostienen su candidatura al título en su primer año.
La prueba que convenció a Haas
Los resultados lo pusieron entre los candidatos, pero Haas también quiso conocerlo dentro de un Fórmula 1. La oportunidad llegó en agosto, durante una prueba privada en Portimao, Portugal.
Para Komatsu, lo que mostró allí fue más allá de la velocidad. El responsable del equipo destacó su adaptación, la manera de trabajar y su capacidad para rendir con poco tiempo de aprendizaje.
“Nos mostró más que velocidad pura”, explicó el japonés. También valoró sus actuaciones en clasificaciones exigentes de Fórmula 2, como las de Mónaco y Montreal, como señales del potencial que puede desarrollar.
Haas asumirá ahora parte de esa formación. Komatsu remarcó que el equipo quiere ofrecerle un entorno en el que se sienta acompañado y pueda crecer, una tarea especialmente importante para un debutante.
Gene Haas, por su parte, mencionó la experiencia con Oliver Bearman como una referencia para esta decisión. El británico también llegó desde la academia de Ferrari y su adaptación reforzó la confianza de la escudería en los jóvenes que recorren ese camino. Su continuidad para 2027, sin embargo, todavía no fue confirmada en este anuncio.
Câmara ya sabe dónde estará el año próximo. Antes deberá cerrar su primera temporada de Fórmula 2 y comenzar la preparación para un desafío mayor.
“Habrá mucho por aprender”, reconoció. Después de avanzar con títulos y victorias, le llegará el momento de volver a empezar como debutante, esta vez en la Fórmula 1.