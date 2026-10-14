Automovilismo

El ataque a Aramco aumenta la incertidumbre sobre la F1, MotoGP y el Dakar

La escalada del conflicto en Oriente Medio vuelve a poner la seguridad en el centro de los calendarios. Qatar y Abu Dhabi siguen programados en la Fórmula 1, mientras MotoGP prepara su viaje a Lusail y el Dakar mantiene su recorrido saudí. Imola y Marruecos aparecen como alternativas, todavía sin un anuncio oficial de traslado.