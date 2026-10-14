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El ataque a Aramco aumenta la incertidumbre sobre la F1, MotoGP y el Dakar

La escalada del conflicto en Oriente Medio vuelve a poner la seguridad en el centro de los calendarios. Qatar y Abu Dhabi siguen programados en la Fórmula 1, mientras MotoGP prepara su viaje a Lusail y el Dakar mantiene su recorrido saudí. Imola y Marruecos aparecen como alternativas, todavía sin un anuncio oficial de traslado.

Max Verstappen encabeza la largada por delante de Lando Norris en el GP de Abu Dhabi de 2025. Yas Marina tiene previsto cerrar el campeonato 2026, en medio de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. Foto: REUTERS / Amr Alfiky.Max Verstappen encabeza la largada por delante de Lando Norris en el GP de Abu Dhabi de 2025. Yas Marina tiene previsto cerrar el campeonato 2026, en medio de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. Foto: REUTERS / Amr Alfiky.
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El ataque contra el complejo de Aramco en Dhahran volvió a poner bajo presión los planes de las grandes competencias del deporte motor en Oriente Medio. Con carreras previstas para noviembre y diciembre, y el Dakar en enero, la evolución del conflicto obliga a los organizadores a revisar las condiciones de seguridad y las posibilidades de trasladar sus eventos.

La incertidumbre no significa que las pruebas estén canceladas. Por ahora, las citas permanecen en sus calendarios oficiales. Pero el nuevo episodio suma preocupación a una región donde la actividad deportiva ya debió adaptarse a la crisis.

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Durante la noche del martes 13 de octubre, el complejo de la petrolera estatal saudí fue alcanzado en un ataque atribuido a los hutíes de Yemen. El Ministerio de Energía informó de un incendio limitado y sin víctimas. Reuters reportó, a partir de fuentes con conocimiento directo, daños importantes en varios pisos del edificio. La empresa no respondió de inmediato a la consulta de la agencia.

El episodio ocurrió después del ataque del sábado contra el aeropuerto internacional de Riad, que dejó 13 muertos, según Reuters. Las amenazas contra instalaciones petroleras y aeropuertos agregan un problema que excede a los circuitos: también comprometen las condiciones de viaje y el traslado de las estructuras de cada campeonato.

La F1 mantiene su calendario

La Fórmula 1 sigue incluyendo al Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y al de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, como las dos últimas fechas de 2026.

Imola aparece en las versiones sobre un eventual cierre europeo, aunque esa posibilidad se venía evaluando antes del ataque a Aramco. Reuters informó en septiembre sobre el circuito italiano como alternativa. No hay, en las fuentes oficiales consultadas, un anuncio que confirme su incorporación.

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Además, el 3 de octubre Stefano Domenicali había ratificado la intención de correr en Qatar y Abu Dhabi sobre la base de las garantías disponibles, según declaraciones a Sky Italia recogidas por dpa. Esa posición es anterior a la última escalada y debe leerse con esa referencia temporal.

Para los equipos, una modificación implicaría reorganizar vuelos, cargas y personal. Mantener una alternativa disponible puede facilitar esa tarea, pero no equivale a haber decidido un cambio.

MotoGP prepara Qatar con planes de contingencia

El Mundial de motociclismo mantiene su visita a Lusail del 6 al 8 de noviembre, después de que la carrera fuera reprogramada desde abril.

MotoGP - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - September 20, 2026 Red Bull KTM Ajo's Brian Uriarte and Red Bull KTM Ajo's Alvaro Carpe in action during the Moto3 race REUTERS/Christian Bruna TPX IMAGES OF THE DAYEl MotoGP continúa con los preparativos para correr en Lusail en noviembre, coordinando con el gobierno qatarí y priorizando la seguridad. Foto: REUTERS / Christian Bruna.

En Indonesia, Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, explicó que la categoría continuaba preparando el viaje y seguía en contacto con el gobierno de Qatar. Según la entrevista publicada por AS, también trabajaban en planes de contingencia, con la seguridad como prioridad.

El emir Tamim bin Hamad Al Thani, por su parte, advirtió ante el Consejo de la Shura que instituciones y ciudadanos debían estar preparados para los peores escenarios. La declaración figura en la transcripción oficial de su discurso del 13 de octubre.

El mensaje estuvo referido a la crisis regional y sus consecuencias económicas. No incluyó una decisión sobre F1 o MotoGP.

El Dakar y la alternativa africana

El Dakar conserva publicado su recorrido en Arabia Saudita, con fechas del 1 al 15 de enero de 2027.

Rallying - Dakar Rally - Stage 13 - Yanbu to Yanbu - Yanbu, Saudi Arabia - January 17, 2026 Toyota Gazoo Racing W2RC's Toby Price and Armand Monleon in action during stage 13 Pool via REUTERS/Florent GoodenEl Rally Dakar mantiene su itinerario previsto en Arabia Saudita para enero, pese a que trascendieron variantes que contemplan trasladar el recorrido hacia el norte saudí o reducir la prueba a ocho etapas en Marruecos. Foto: REUTERS / Florent Gooden.

La organización contemplaba dos opciones: un recorrido más al norte del territorio saudí o una prueba reducida a ocho etapas en Marruecos, pero nada oficial, sin una confirmación pública de traslado por parte de ASO el organizador del Dakar.

Las tres competencias comparten la preocupación por la seguridad, pero sus decisiones deben comunicarse por separado. La continuidad de las carreras dependerá de las condiciones que cada organización pueda garantizar para participantes, trabajadores y público.

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