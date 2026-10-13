Después de más de tres décadas

La Fórmula 1 volverá a África en 2030: Ruanda recibirá un Gran Premio

La máxima categoría del automovilismo anunció su regreso al continente africano a partir de 2030, con Ruanda como sede y un acuerdo previsto por diez temporadas. La última carrera africana puntuable para el Campeonato Mundial se disputó en Sudáfrica en 1993.