La Fórmula 1 anunció el regreso de un Gran Premio al continente africano a partir de la temporada 2030. La iniciativa contempla la incorporación de Ruanda como sede de una fecha del calendario, en el marco de un acuerdo de largo plazo que, según el anuncio, tendrá una duración de diez años.
La Fórmula 1 volverá a África en 2030: Ruanda recibirá un Gran Premio
La máxima categoría del automovilismo anunció su regreso al continente africano a partir de 2030, con Ruanda como sede y un acuerdo previsto por diez temporadas. La última carrera africana puntuable para el Campeonato Mundial se disputó en Sudáfrica en 1993.
La confirmación representa un paso importante en la expansión internacional de la categoría, que busca ampliar su presencia en distintas regiones del mundo. De concretarse el proyecto en los términos anunciados, África volverá a albergar una carrera del Campeonato Mundial después de más de tres décadas.
La última competencia puntuable disputada en el continente fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, celebrado en el circuito de Kyalami.
Ruanda, el escenario elegido para el regreso
El proyecto prevé que Ruanda albergue la competencia en un circuito desarrollado bajo los estándares de seguridad y homologación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La llegada de la categoría al país de África Oriental también abre expectativas en materia de turismo, actividad económica e infraestructura. La realización de un Gran Premio requiere instalaciones adecuadas para recibir a los equipos, el personal de la organización, los espectadores y los visitantes internacionales.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de crecimiento global de la Fórmula 1, que durante los últimos años amplió su presencia en distintos mercados y reforzó su apuesta por nuevos destinos.
Más de 30 años sin carreras mundialistas en África
La historia de la Fórmula 1 en territorio africano comenzó en 1958, con el Gran Premio de Marruecos disputado en el circuito de Ain Diab, en las afueras de Casablanca.
Posteriormente, Sudáfrica se convirtió en el principal escenario de la categoría en el continente, con el circuito de Kyalami como sede de numerosas competencias. La última de ellas se disputó en 1993, antes de que África quedara fuera del calendario mundial.
Desde entonces, el regreso de la máxima categoría al continente fue una posibilidad recurrente en las conversaciones sobre la expansión del campeonato. La elección de Ruanda apunta a recuperar esa presencia y abrir una nueva etapa para el automovilismo internacional en la región.
Un nuevo capítulo en la expansión de la F1
El regreso a África se sumaría a la estrategia de internacionalización de la categoría, que combina circuitos históricos con nuevas sedes en mercados considerados relevantes para su crecimiento.
La confirmación de una fecha en Ruanda a partir de 2030 marcaría el retorno del continente al calendario después de 37 años desde la última carrera en Sudáfrica. El desarrollo definitivo del proyecto, las características del circuito y su incorporación al calendario estarán sujetos a las condiciones deportivas, técnicas y organizativas correspondientes.
De esta manera, la Fórmula 1 proyecta recuperar una presencia que quedó interrumpida en 1993 y sumar un nuevo escenario a su campeonato mundial.